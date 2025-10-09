Un'onda italiana nel mercato AI: XR Copilot promette il controllo umano nell'era digitale



Questi tre agenti lavorano in sinergia, orchestrati per comprendere il contesto, analizzare contenuti complessi e, in ultimo, generare conoscenza attiva. Da questa base solida nascono poi agenti altamente specializzati, modellati con precisione sui processi e sui linguaggi di ogni singola organizzazione. Template flessibili e personalizzabili consentono di intervenire con estrema accuratezza su ogni flusso operativo, mentre un orchestratore centrale gestisce l'interazione tra i vari agenti, garantendo coerenza, efficienza e una continuità operativa senza precedenti. La versatilità della piattaforma è sorprendente, capace di dialogare con una gamma vastissima di contenuti: dai video, con o senza audio, ai testi, ai documenti, ai dati, fino alle immagini. L'Agente Video, per esempio, possiede l'abilità di scandagliare ogni singolo frame, decifrando ciò che accade anche in assenza di voce, estraendo informazioni vitali e trasformandole in conoscenza immediatamente utilizzabile. Senza dover scrivere una sola riga di codice, XR Copilot collega e orchestra fonti eterogenee con una precisione e un'immediatezza notevoli, integrandosi nei processi aziendali e formativi con una naturalezza e autonomia che stupiscono.



Questo significa che il sistema va oltre la semplice fornitura di risposte: apprende costantemente, si adatta e agisce, convertendo la conoscenza e i dati in azione concreta e amplificando esponenzialmente le capacità umane. Un'ulteriore conferma della sua solidità arriva da Hevolus, l'azienda dietro questa innovazione tecnologica. Si è distinta come una delle prime realtà in Europa a conseguire la Microsoft Designation, la più alta certificazione nell'ambito della Retail AI. Questo importante riconoscimento ha permesso a Hevolus di accedere a un programma globale esclusivo di partner strategici, aprendo le porte a un accesso anticipato alle ultime innovazioni di Azure OpenAI e ai team di sviluppo internazionali di Microsoft. La piattaforma XR Copilot è già disponibile nel Microsoft Marketplace a livello globale, offrendo alle aziende di tutto il mondo la possibilità di attivarla e integrarla direttamente nei propri ambienti Azure. La collaborazione con Lenovo è già ben avviata, con la piattaforma distribuita come soluzione integrata su dispositivi e ambienti professionali dedicati al mondo enterprise e alla formazione immersiva.



XR Copilot espande il suo raggio d'azione simultaneamente in oltre cento Paesi e gestisce conversazioni in cento lingue in tempo reale. È una tecnologia pensata per l'impresa, l'educazione e la pubblica amministrazione, con l'obiettivo primario di liberare tempo operativo, incrementare la produttività aziendale e restituire centralità al talento umano. Antonio Squeo, CEO di Hevolus, ha spiegato: "Grazie a un’interfaccia no-code, alla telemetria avanzata e al supporto multilingua, XR Copilot consente di creare agenti conversazionali personalizzati, capaci di interagire in modo fluido e naturale con utenti di ogni parte del mondo. L’integrazione con ambienti XR e modelli 3D interattivi rende infine l’esperienza ancora più immersiva, permettendo di dialogare con contenuti digitali in modo intuitivo e coinvolgente". Questa piattaforma si inserisce in un mercato AI globale dove l'Intelligenza Artificiale sta rapidamente trasformandosi da tecnologia emergente a vera e propria infrastruttura strategica. Una recente analisi di TechedgeAI ha evidenziato che ben sette organizzazioni su dieci, ovvero il 68%, a livello globale, prevedono di integrare gli AI Agent entro il 2026.



Questo è un chiaro segnale di una trasformazione digitale ormai inarrestabile verso modelli operativi più intelligenti, autonomi e collaborativi. Un report pubblicato dalla testata giornalistica specializzata CFO conferma la crescita sostenuta dell'adozione degli AI Agent a livello mondiale nell'ultimo anno:

- +64% nella regione Asia-Pacifico;

- +59% in Medio Oriente e Africa;

- +56% in America Latina;

- +47% in Europa;

- +46% in Nord America. I settori che mostrano la maggiore attività in questa adozione sono il servizio clienti, il marketing, l'assistenza tecnica, la progettazione, la produttività aziendale e le risorse umane. Questi sono ambiti dove gli AI Agent specializzati stanno già producendo benefici tangibili. Le proiezioni di mercato prospettano una crescita a dir poco vertiginosa: uno studio del portale Medium.Com indica che entro il 2034 il giro d’affari raggiungerà l’impressionante cifra di 196 miliardi di dollari, un balzo straordinario rispetto ai 5,2 miliardi attuali.



Si tratterebbe, quindi, di una crescita complessiva del 3.680% in un decennio. In questo scenario dirompente, XR Copilot mira a ritagliarsi un ruolo da protagonista. La sua visione fondamentale è chiara: l'Intelligenza Artificiale non deve sostituire il lavoro umano, ma potenziarlo. Non è un caso che, proprio con il lancio di XR Copilot, Hevolus abbia introdotto anche la sua nuova identità aziendale, presentata per l'occasione al The Microsoft Theatre di Milano alla presenza di accademici e docenti di spicco, tra cui Francesco Sacco, professore di Digital Economy presso l’Università dell’Insubria e SDA Bocconi, ed Euclide Della Vista, presidente italiano degli ITS filiera ICT. Una visione profondamente radicata nei concetti di connessione, intelligenza e, soprattutto, umanità. Un linguaggio più vicino alle persone, inclusivo e orientato all'empowerment, dove le macchine si occupano della ripetitività e l'uomo ritrova lo spazio per pensare, creare e immaginare. L'obiettivo finale è nitido: creare una tecnologia speciale e specializzata, capace di adattarsi con precisione a ogni organizzazione e ai suoi processi, di semplificare il lavoro quotidiano e di evolvere in simbiosi con le persone che la utilizzano.



Un ecosistema digitale scalabile e profondamente umano, in cui ogni interazione si trasforma in una nuova opportunità di crescita, sia per chi apprende sia per chi innova.