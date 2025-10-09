Milanosport: la rivoluzione digitale che trasforma lo sport pubblico di Milano



Questa combinazione avanzata permette a Milanosport di ottimizzare ogni aspetto della gestione delle sue oltre ventotto strutture sportive e grandi complessi pubblici. Sfruttando la scalabilità intrinseca dei servizi cloud e la prossimità strategica della Cloud Region Italy North di Microsoft, la società gode di prestazioni elevate, tempi di latenza ridotti e una robusta sicurezza dei dati. Ogni misura rispetta scrupolosamente le normative e le esigenze tipiche delle amministrazioni pubbliche, garantendo piena sovranità del dato e resilienza operativa. Con l'ambizione di promuovere attivamente la cultura dello sport e della salute sul territorio, e forte di oltre due milioni di accessi annuali, Milanosport ha intrapreso un percorso di digitalizzazione indispensabile. L'obiettivo era chiaro: superare la frammentazione dei sistemi IT che caratterizzava le singole strutture, per ottenere una visione d'insieme chiara e capacità di analisi approfondite. Questo approccio basato sui dati permette ora una personalizzazione mirata dei servizi, rendendo possibili offerte su misura, sconti specifici e programmi fedeltà realmente efficaci.



Si mira così a raddoppiare l'impatto: efficientare i processi interni e, contemporaneamente, assicurare ai cittadini un'esperienza più coinvolgente, sempre nel pieno rispetto degli standard di conformità e del GDPR. La nuova piattaforma integrata, ancorata al cloud di Microsoft e realizzata grazie alla consulenza strategica di Arsenalia con Altitudo, centralizza in modo efficace la gestione degli impianti e degli accessi. Essa integra funzionalità avanzate di AI e di analisi dati, offrendo una panoramica completa e predittiva. I servizi cloud Microsoft Azure, accessibili tramite la Cloud Region, garantiscono flessibilità e sicurezza, consentendo di aggiungere facilmente nuovi impianti, di gestire i picchi di utilizzo e di rispettare le stringenti esigenze di governance dei dati. Tutto questo converge verso un unico, grande risultato: accrescere la soddisfazione dei cittadini e, di conseguenza, incrementare gli accessi agli impianti. La trasformazione digitale di Milanosport è un tassello fondamentale, non solo per la sua missione di diffusione del benessere e dello sport, ma anche per la visione più ampia di Milano come vera e propria Città Digitale, capace di offrire servizi innovativi anche nel settore sportivo.