Milanosport: la rivoluzione digitale che trasforma lo sport pubblico di Milano

Un'onda di innovazione sta investendo Milanosport, la società sportiva dilettantistica del Comune di Milano, proiettandola in una nuova era. La sua trasformazione digitale, realizzata in sinergia con Microsoft Italia e il partner Arsenalia con Altitudo, promette di ridefinire la gestione degli impianti sportivi e di elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini di Milano, e oltre. Un impegno concreto verso una maggiore efficienza e un'esperienza utente senza precedenti per chi vive lo sport quotidianamente. Il cuore di questa evoluzione tecnologica batte sulla potente piattaforma cloud Microsoft Azure, integrata con le applicazioni di business Dynamics 365.
Questa combinazione avanzata permette a Milanosport di ottimizzare ogni aspetto della gestione delle sue oltre ventotto strutture sportive e grandi complessi pubblici. Sfruttando la scalabilità intrinseca dei servizi cloud e la prossimità strategica della Cloud Region Italy North di Microsoft, la società gode di prestazioni elevate, tempi di latenza ridotti e una robusta sicurezza dei dati. Ogni misura rispetta scrupolosamente le normative e le esigenze tipiche delle amministrazioni pubbliche, garantendo piena sovranità del dato e resilienza operativa. Con l'ambizione di promuovere attivamente la cultura dello sport e della salute sul territorio, e forte di oltre due milioni di accessi annuali, Milanosport ha intrapreso un percorso di digitalizzazione indispensabile. L'obiettivo era chiaro: superare la frammentazione dei sistemi IT che caratterizzava le singole strutture, per ottenere una visione d'insieme chiara e capacità di analisi approfondite. Questo approccio basato sui dati permette ora una personalizzazione mirata dei servizi, rendendo possibili offerte su misura, sconti specifici e programmi fedeltà realmente efficaci.
Si mira così a raddoppiare l'impatto: efficientare i processi interni e, contemporaneamente, assicurare ai cittadini un'esperienza più coinvolgente, sempre nel pieno rispetto degli standard di conformità e del GDPR. La nuova piattaforma integrata, ancorata al cloud di Microsoft e realizzata grazie alla consulenza strategica di Arsenalia con Altitudo, centralizza in modo efficace la gestione degli impianti e degli accessi. Essa integra funzionalità avanzate di AI e di analisi dati, offrendo una panoramica completa e predittiva. I servizi cloud Microsoft Azure, accessibili tramite la Cloud Region, garantiscono flessibilità e sicurezza, consentendo di aggiungere facilmente nuovi impianti, di gestire i picchi di utilizzo e di rispettare le stringenti esigenze di governance dei dati. Tutto questo converge verso un unico, grande risultato: accrescere la soddisfazione dei cittadini e, di conseguenza, incrementare gli accessi agli impianti. La trasformazione digitale di Milanosport è un tassello fondamentale, non solo per la sua missione di diffusione del benessere e dello sport, ma anche per la visione più ampia di Milano come vera e propria Città Digitale, capace di offrire servizi innovativi anche nel settore sportivo.
Marco Fischetto, Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver abilitato il progetto di trasformazioni digitale di Milanosport, che contribuisce all’offerta di un servizio di sempre maggior valore ai cittadini e al posizionamento come Città Digitale di un territorio in cui siamo radicati da 40 anni. Questo progetto conferma il nostro costante impegno sul territorio, facendo leva sulla Cloud Region Italy North per consentire ad aziende e amministrazioni pubbliche di accedere a servizi cloud scalabili, sicuri e resilienti, garantendo al contempo flessibilità e sovranità del dato. Federico Favero, Partner di Arsenalia, ha aggiunto: "Poter applicare tutte le nostre competenze nell'attivare servizi digitali per i cittadini ha stimolato ancor più il lavoro dei nostri specialisti durante il progetto. Siamo molto contenti di aver potuto aiutare Milanosport e la Città di Milano nel percorso di digitalizzazione dei propri servizi attraverso le tecnologie cloud Microsoft, e ci fa piacere che i risultati ottenuti finora siano apprezzati e di valore. Complimenti a tutto il team Altitudo”.
È un impegno in continua evoluzione. Nei prossimi mesi, Milanosport prevede di espandere ulteriormente la piattaforma integrata, introducendo nuove applicazioni ed esplorando tecnologie all'avanguardia. L'Internet of Things, l'AI e la realtà aumentata sono già all'orizzonte, promettendo di creare esperienze sempre più immersive e personalizzate per i cittadini, sia online che direttamente negli impianti. Lorenzo Lamperti, Direttore Generale di Milanosport SSD SPA, ha commentato: “La trasformazione digitale è per noi una leva strategica per migliorare i nostri servizi e la nostra competitività, contribuendo a rendere Milano una città più sportiva e digitale. Insieme a Microsoft e Arsenalia con Altitudo abbiamo lavorato in sinergia, condividendo obiettivi, visione e metodologia. La piattaforma tecnologica abilitata dal cloud di Microsoft attraverso la Cloud Region Italy North, ci sta accompagnando in modo flessibile nel nostro percorso di crescita e garantendo sicurezza e compliance normativa.
Altitudo è stata in grado di traghettarci in questo percorso d’innovazione e continua a supportarci con consulenza funzionale di alto livello anche in termini di formazione. Il nostro obiettivo è ora portare avanti questa visione di trasformazione digitale, esplorando anche le ulteriori opportunità legate all’Intelligenza Artificiale, per migliorare sempre più efficienza e servizio e per continuare a diffondere la cultura dello sport e della salute sul territorio”.
In questa logica, si colloca anche il nostro investimento in Italia volto a espandere l'infrastruttura di data center hyperscale cloud e di Intelligenza Artificiale e a sostenere un piano di formazione sulle competenze digitali nel Paese”.
Marco Fischetto, Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver abilitato il progetto di trasformazioni digitale di Milanosport, che contribuisce all’offerta di un servizio di sempre maggior valore ai cittadini e al posizionamento come Città Digitale di un territorio in cui siamo radicati da 40 anni. Questo progetto conferma il nostro costante impegno sul territorio, facendo leva sulla Cloud Region Italy North per consentire ad aziende e amministrazioni pubbliche di accedere a servizi cloud scalabili, sicuri e resilienti, garantendo al contempo flessibilità e sovranità del dato.
Federico Favero, Partner di Arsenalia, ha aggiunto: "Poter applicare tutte le nostre competenze nell'attivare servizi digitali per i cittadini ha stimolato ancor più il lavoro dei nostri specialisti durante il progetto. Siamo molto contenti di aver potuto aiutare Milanosport e la Città di Milano nel percorso di digitalizzazione dei propri servizi attraverso le tecnologie cloud Microsoft, e ci fa piacere che i risultati ottenuti finora siano apprezzati e di valore. Complimenti a tutto il team Altitudo”.
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine
© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154