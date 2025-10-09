L'esplosione dei chatbot AI: chi domina davvero e cosa rivelano 55 miliardi di visite



Questa ricerca riflette un bisogno concreto di orientarsi tra le infinite proposte.

Abbiamo assistito a un'esplosione di piattaforme AI che stanno rimodellando il nostro modo di interagire con la tecnologia. Da un mercato che conta oltre 10.500 strumenti di intelligenza artificiale, capaci di generare quasi 100 miliardi di visite stimate sul web, abbiamo scrutinato i dieci chatbot più influenti emersi da questo cosmo in espansione. Usando dodici mesi di dati sul traffico, la crescita e l'engagement – dal mese di agosto 2024 a luglio 2025 – abbiamo esaminato l'attrattiva di ogni chatbot performante attraverso otto metriche fondamentali, raggruppate in visibilità, slancio ed esperienza utente. Questi dieci chatbot, insieme, catturano il 58,8% di tutto il traffico web del settore AI. È una prova evidente di come, in questo universo AI che si espande rapidamente, un gruppo ristretto di piattaforme stia ormai dominando l'attenzione degli utenti.

L'analisi rivela dati sorprendenti sulla consolidazione del mercato e sulla forza di alcuni attori chiave:

- Il mercato degli strumenti AI, con oltre 10.500 soluzioni disponibili, ha registrato quasi 100 miliardi di visite stimate sul web tra agosto 2024 e luglio 2025.



I primi dieci chatbot AI hanno attratto da soli il 58,8% di questo traffico, un segnale evidente di crescente interesse da parte degli utenti;

- I chatbot in testa alla classifica hanno totalizzato ben 55,88 miliardi di visite in dodici mesi, consolidando la loro posizione di veri e propri centri di gravità nell'universo dell'AI;

- Il traffico web per i primi dieci chatbot ha conosciuto una crescita esplosiva, raddoppiando rispetto all'anno precedente con un incremento del 123,35% e generando oltre 30,9 miliardi di nuove visite;

- ChatGPT continua a dominare in modo inequivocabile. Ha mantenuto il primo posto nella nostra analisi, vedendo le sue visite aumentare del 106% anno su anno, passando da 22,6 miliardi a 46,6 miliardi. La sua quota di mercato è impressionante: a luglio 2025, ChatGPT detiene il 48,36% di tutto il traffico web degli strumenti AI, superando i 10.500 concorrenti. Per mettere questo dato in prospettiva, i nove chatbot successivi combinati raggiungono solo il 10,45% della quota di mercato;

- La crescita di ChatGPT non mostra segni di rallentamento.



Le visite mensili medie hanno raggiunto i 5 miliardi al mese nell'ultimo trimestre (maggio-luglio 2025), in crescita rispetto ai 3,88 miliardi al mese registrati nell'intero anno, riflettendo una diffusione globale costante;

- Grok si afferma come la stella nascente più veloce. Nonostante sia l'ultimo arrivato tra i primi dieci, ha conquistato il secondo posto nella nostra classifica ponderata, basata su otto indicatori cruciali. Merito della sua elevata crescita del traffico mese su mese e anno su anno, delle numerose menzioni sui media, di una lunga durata media di utilizzo e di un significativo numero di recensioni sugli app store;

- L'ascesa e la successiva frenata di DeepSeek. Dopo aver toccato un picco di 520 milioni di visite nel febbraio 2025, il traffico web di DeepSeek è calato costantemente a 314,6 milioni al mese entro luglio, registrando un calo del 39,5% in cinque mesi. Questo indica un indebolimento del suo slancio;

- Gemini emerge come un forte sfidante. Ha totalizzato oltre 1,7 miliardi di visite web negli ultimi dodici mesi, segnando un aumento del 156% anno su anno.



Le sue visite mensili medie per questo periodo sono state di 138,6 milioni, con l'ultimo trimestre (maggio-luglio 2025) che ha raggiunto una media di 246,2 milioni. Con una crescita continua e miglioramenti della piattaforma, Gemini si sta affermando come il rivale più prossimo a ChatGPT, ma il suo traffico rimane ventotto volte inferiore a luglio 2025;

- Perplexity e Claude mostrano curve di crescita costanti. Entrambe le piattaforme hanno evidenziato traiettorie in aumento durante l'anno, con andamenti di traffico che si assomigliano, suggerendo una crescente fedeltà degli utenti e una maturità del prodotto;

- La visibilità mediatica resta un fattore chiave per il traffico. I principali chatbot AI sono stati menzionati in oltre 7,7 milioni di articoli mediatici da agosto 2024 a luglio 2025, con una media di 644.200 citazioni al mese. Questo ha contribuito alla loro ampia adozione. DeepSeek, però, ha visto un netto calo dell'attenzione mediatica a partire da febbraio 2025.



I picchi nella copertura stampa sono spesso correlati a impennate nel traffico, riaffermando il ruolo dei media nel plasmare l'adozione pubblica;

- Le recensioni negli app store sottolineano la trazione mobile. Questi dieci chatbot hanno ricevuto complessivamente 40,6 milioni di recensioni sugli app store, sia sull'Apple App Store che su Google Play, riflettendo una forte adozione mobile e un coinvolgimento attivo degli utenti;

- Claude primeggia nel tempo di utilizzo, mentre Gemini e Microsoft Copilot restano indietro. Tra i primi dieci chatbot AI, Claude si distingue con il tempo medio di utilizzo più elevato: 16 minuti e 44 secondi per visita, un segnale di un engagement più profondo degli utenti. Al contrario, Gemini si classifica come il secondo più basso e Microsoft Copilot registra la durata di utilizzo più ridotta nella nostra ricerca.

Il panorama dei chatbot AI si sta evolvendo rapidamente, con alcuni attori che si distinguono chiaramente nel catturare l'attenzione e la fedeltà degli utenti.



Il dominio di ChatGPT è innegabile, ma la crescita rapida di nuovi concorrenti come Grok e l'avanzata costante di Gemini indicano un mercato dinamico, lontano da un monopolio statico. L'impatto dei media e l'adozione mobile si rivelano fattori cruciali per il successo di queste piattaforme, che continuano a competere per conquistare una fetta sempre più ampia dell'universo digitale.