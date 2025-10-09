Il FTSE MIB vola: ecco i veri motori dietro il balzo di Piazza Affari



La sua performance è stata un chiaro segnale di fiducia nel suo posizionamento strategico. Anche Leonardo ha contribuito significativamente, registrando un aumento del 2,4%. Il colosso della difesa ha annunciato la firma di una nuova linea di credito revolving legata a obiettivi ESG, del valore di 1,8 miliardi di euro. Questa operazione prevede margini ridotti e una durata estesa fino al 2030, evidenziando l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità e rafforzando la sua struttura finanziaria. È un passo che proietta la società verso un futuro più verde e stabile. Il settore bancario ha giocato un ruolo cruciale in questa giornata positiva. I principali istituti di credito hanno visto i loro titoli avanzare con decisione. Tra questi, Banco BPM ha guadagnato il 2,3%, mentre UniCredit è salita del 2%. Il miglioramento generale del sentiment e il calo dei rendimenti dei titoli di stato hanno fornito il terreno fertile per questi apprezzamenti, rendendo le azioni bancarie particolarmente attraenti per gli investitori.



Non tutte le notizie sono state rose e fiori, però. Alcuni settori hanno faticato. L'automotive, per esempio, ha visto dei ribassi. Stellantis è scesa dell'1,2%, risentendo delle nuove tariffe sull'acciaio imposte dall'Unione Europea. Anche Ferrari ha segnato un lieve calo dello 0,6%, dimostrando come le dinamiche di mercato possano essere complesse e sfaccettate, influenzate da normative e politiche commerciali. Una nota dolente della giornata è stata la performance di Telecom Italia, che ha perso il 2,8%. Il calo è legato alla decisione del governo italiano di fissare una soglia unica del 30% per le offerte pubbliche di acquisto (OPA). Questa mossa potrebbe consentire a Poste Italiane, che ha registrato un guadagno dell'1,1%, di aumentare la propria quota nell'azienda senza dover lanciare un'OPA totalitaria. Un cambiamento normativo che introduce nuove variabili nel panorama delle telecomunicazioni e che ha evidentemente preoccupato alcuni investitori. Nonostante i singoli arretramenti, la giornata si è conclusa con un bilancio complessivamente favorevole, riflettendo la resilienza e la capacità del mercato italiano di trovare nuovi slanci.



