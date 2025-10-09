Google Cloud con Gemini Enterprise porta l'intelligenza artificiale al lavoro



Essi assicurano un'intelligenza all'avanguardia per un'ampia gamma di attività. Grazie a un'interfaccia senza codice, qualsiasi utente – dal marketing alla finanza, e in ogni altro reparto – può analizzare informazioni e orchestrare agenti AI per automatizzare processi complessi in tutta l'organizzazione. Per offrire valore immediato, la piattaforma include una serie di agenti Google preconfigurati, pensati per compiti specifici come ricerche approfondite e analisi dati. Le aziende possono poi aggiungere facilmente agenti AI personalizzati, sviluppati dai propri team o provenienti dal vasto ecosistema di partner di Google Cloud. L'efficacia di questi agenti AI dipende dal contesto di cui dispongono, e per questo Gemini Enterprise si connette in modo sicuro ai dati aziendali ovunque essi si trovino. Le connessioni si estendono da Google Workspace a Microsoft 365, fino ad applicazioni enterprise come Salesforce e SAP. Un framework di governance centralizzato gestisce tutto questo, consentendo alle aziende di visualizzare, proteggere e monitorare i propri agenti AI da un'unica interfaccia.



Questo sistema poggia su un principio di apertura, supportato da oltre 100.000 partner, che garantisce libertà di scelta ai clienti e stimola l'innovazione continua. Unendo tutti questi elementi in un'unica piattaforma, Gemini Enterprise modifica profondamente il modo in cui i team lavorano. La soluzione va oltre la semplice automazione di singole attività, puntando all'ottimizzazione di interi flussi di lavoro per favorire risultati di business più intelligenti, il tutto su un'architettura sicura e di livello enterprise firmata Google. Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, ha illustrato la visione: “Alcune aziende offrono modelli e toolkit di intelligenza artificiale, limitandosi a fornire i singoli componenti, non la piattaforma completa. Lasciano al vostro team il compito di assemblare il tutto. Ma la trasformazione non si può costruire a pezzi. Ed è proprio per questo che abbiamo creato Gemini Enterprise: una piattaforma completa, ottimizzata per l’AI — dai nostri Tensor Processing Units progettati ad hoc, ai modelli Gemini di livello mondiale, fino alla piattaforma e agli agenti che trasformano i flussi di lavoro.



È questo ciò che serve per offrire un vero tessuto unificato di intelligenza artificiale per il vostro business.”

- Produttività ridefinita con Workspace

Gemini Enterprise rende l'AI una parte naturale della collaborazione quotidiana. Le nuove funzionalità di Workspace, integrate in Gemini Enterprise, sbloccano livelli inediti di creatività e produttività, accelerando i flussi di lavoro in tutta l'organizzazione. - Video: con Google Vids, le aziende possono convertire un tipo di contenuto, ad esempio una presentazione, in un formato completamente differente, creando un video coinvolgente, completo di script e voce narrante generati dall'AI. Oltre 2,5 milioni di persone utilizzano Vids ogni mese;

- Voice: in Google Meet, i clienti business possono sfruttare la traduzione vocale in tempo reale, superando le semplici parole per catturare tono ed espressione naturale, rendendo le conversazioni fluide, indipendentemente dalla lingua parlata. Kurian ha poi approfondito: “Non si tratta solo di semplificare un singolo compito.



Si tratta di rendere più intelligenti interi flussi di lavoro, cercando e trovando informazioni tra tutti i documenti, applicazioni, email e chat aziendali, e automatizzando i processi grazie ad agenti integrati in qualsiasi applicazione enterprise.”

- Dai dati alle decisioni, più velocemente

L'efficacia di un agente AI si basa sul contesto a sua disposizione. Gemini Enterprise si integra con i dati di un'organizzazione, ovunque risiedano, per costruire quel contesto e fornire risultati pertinenti, accurati e affidabili. Come parte di Gemini Enterprise, Google Cloud presenta il nuovo Data Science Agent, che automatizza la preparazione e l'ingestione dei dati, accelera la scoperta di pattern e semplifica lo sviluppo di modelli complessi. Aziende come Morrisons, Vodafone e Walmart stanno già adottando questo agente AI per velocizzare i propri flussi di lavoro legati ai dati e migliorare l'esperienza dei clienti. Ripensare l'interazione con i clienti

Il customer engagement è uno dei casi d'uso più strategici per l'adozione dell'AI.



Google Cloud introduce nuove funzionalità nella Customer Engagement Suite, una soluzione di AI conversazionale per web, app mobile, call center e punti vendita, pensata per supportare gli operatori nel rispondere alle richieste e compiere azioni specifiche. - Come realizzarlo: un nuovo visual builder low-code, di facile utilizzo, per creare un unico agente AI di customer engagement e configurarlo su tutti i canali – telefonia, web, mobile, email e chat – in un massimo di 40 lingue;

- L'intelligenza di base: agenti AI di nuova generazione alimentati dai modelli Gemini di Google, che offrono precisione e latenza leader nel settore;

- Time-to-value: i nuovi servizi di AI augmentation e gli agenti AI specializzati preconfigurati permettono ai costruttori di agenti di sviluppare, testare, implementare e monitorare gli agenti più rapidamente che mai;

- Integrazione enterprise profonda: l'integrazione diretta con Gemini Enterprise offre maggiore personalizzazione e governance unificata.



Tutte queste nuove capacità, che consentono ai clienti di creare e implementare veri e propri agenti AI conversazionali di nuova generazione, sono disponibili in anteprima da oggi e saranno integrate in Gemini Enterprise nei prossimi mesi. I risultati che i clienti stanno ottenendo con la Customer Engagement Suite sono tangibili. Il chatbot Bene

- di Commerzbank lo utilizza per gestire oltre due milioni di chat, risolvendo con successo il 70% di tutte le richieste. Mercari prevede un ROI del 500% grazie a una riduzione di almeno il 20% del carico di lavoro degli operatori del servizio clienti. Offrire maggiore autonomia a sviluppatori e partner

Google Cloud crede fermamente in un futuro aperto per l'AI. Oltre 100.000 partner supportano tutti i livelli dello stack AI di Google Cloud, dall'infrastruttura agli strumenti AI, fino agli ISV e ai partner di servizi. Google Cloud espande questo ecosistema in quattro direzioni diverse. - Flussi di lavoro cross-piattaforma ampliati e pronti all'uso con partner come Box, OpenText, ServiceNow e Workday;

- Scalabilità globale con BCG, Capgemini, HCLTech, Infosys, McKinsey, TCS e Wipro, che supportano la pianificazione, l'implementazione e lo sviluppo di agenti AI personalizzati per accelerare l'adozione di Gemini Enterprise.



Anche Accenture, Deloitte, KPMG, Cognizant, Capgemini, Infosys, TCS e Wipro stanno adottando internamente ed espandendo i propri servizi per Gemini Enterprise;

- Un AI Agent Finder affidabile per scegliere tra migliaia di agenti AI verificati in termini di sicurezza e interoperabilità;

- Nuove opportunità di mercato e monetizzazione per gli agenti AI grazie a nuovi percorsi per i partner, per raggiungere milioni di clienti. Infine, per accelerare l'adozione e aiutare le organizzazioni a raggiungere il successo, Google Cloud lancia anche un set completo di programmi dedicati. - Google Skills, una nuova piattaforma di formazione gratuita che riunisce oltre 3.000 corsi Google in un unico spazio – da Gemini Enterprise a Google DeepMind, Grow with Google e Google for Education;

- Programma Gemini Enterprise Agent Ready (GEAR), un nuovo percorso educativo intensivo per formare un milione di sviluppatori AI nella creazione di agenti AI pronti per l'ambiente enterprise;

- Gemini Agent Foundry, che dà vita a un hackathon e a un marketplace guidati dalla community per agenti AI di livello enterprise;

- Un nuovo team, Delta, dedicato alle organizzazioni che desiderano affiancare ai propri team ingegneri AI di Google Cloud per affrontare le sfide più complesse.



Kurian ha concluso: “Questa è la potenza di Gemini Enterprise – la nuova porta d’accesso all’AI in ambito lavorativo. Portiamo il meglio dell’intelligenza artificiale di Google a ogni dipendente, in ogni flusso di lavoro, e siamo entusiasti di accompagnare le organizzazioni in ogni fase del loro percorso.”