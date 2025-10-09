Bonifici istantanei: cosa cambia dal 9 ottobre 2025

Dal 9 ottobre 2025 banche, Poste e operatori devono offrire bonifici istantanei h24 e verificare la corrispondenza tra nome del destinatario e IBAN prima dell'autorizzazione; in caso di discrepanza si riceve un avviso e si può fermare il pagamento, utile perché i trasferimenti istantanei non sono revocabili. Dal 2027 l'obbligo si estende anche a operatori extra‑UE e non bancari.

Che cosa entra in vigore

La seconda fase del piano europeo rende i bonifici istantanei uno standard operativo: chi offre bonifici ordinari deve attivare anche l'istantaneo, disponibile tutti i giorni, a tutte le ore, con esecuzione in meno di dieci secondi. L'obiettivo è ridurre attriti nei pagamenti, colmando differenze di servizio tra istituti e garantendo pari accesso a cittadini e imprese.

Il fulcro della riforma è il controllo automatico nome‑IBAN: al momento dell'inserimento dei dati, il sistema confronta l'intestatario indicato dal mittente con le informazioni della banca ricevente.