Il paradosso dell'AI nel lavoro: le aziende la usano, ma le competenze dei dipendenti sono pronte?



Questa analisi, condotta da Murugan Anandarajan, professore assistente di sistemi informativi di gestione presso la Drexel University in Pennsylvania, ha rivelato che oltre la metà delle 550 organizzazioni statunitensi intervistate ha dichiarato di impiegare l'AI nelle decisioni quotidiane. Questa percentuale è sorprendentemente alta, specie considerando che ChatGPT, un'AI leader di mercato, è stata resa pubblica solo tre anni fa. Nondimeno, i dati evidenziano anche che solo il 38% dei leader di queste aziende ritiene i propri dipendenti "completamente" preparati all'uso di questa tecnologia. Come ha ben sottolineato Anandarajan in un rapporto pubblicato sul sito di notizie scientifiche Phys.Org, questo divario tra aspettativa, implementazione e utilizzo pratico dell'AI sta "rimodellando l'attuale mercato del lavoro" non solo perché la tecnologia emergente sta sostituendo i lavoratori, ma anche perché sta "rivelando chi è pronto a lavorare al suo fianco".



Esiste una contraddizione palpabile nei dati, nota Anandarajan: la ricerca mostra come molte aziende si affidino già all'AI internamente, influenzando probabilmente la loro crescita aziendale. Malgrado ciò, solo il 27% dei responsabili delle assunzioni si sente a suo agio con candidati che utilizzano strumenti di AI per creare i propri curriculum o negoziare stipendi. In sostanza, emerge una disconnessione nella fiducia. Le aziende si affidano agli strumenti di AI per processi critici, ma nutrono dubbi quando i candidati li utilizzano per far progredire la propria carriera. Ciò accade persino quando tale uso dimostra che i candidati possiedono già determinate competenze nell'AI. Questa sfiducia probabilmente permea la cultura aziendale ben oltre il dipartimento risorse umane, in modi sottili, tanto che, come afferma Anandarajan, anche i dipendenti più qualificati ricevono messaggi confusi su cosa significhi un "uso responsabile dell'AI". I dati evidenziano inoltre che molte aziende non hanno aggiornato i propri requisiti di assunzione.



Sebbene richiedano ai candidati determinate lauree o corsi di formazione, in realtà dovrebbero cercare una vera fluidità nell'uso degli strumenti di AI. Al contempo, all'interno delle aziende si percepisce che la tecnologia si muove più velocemente della capacità di adattamento della maggior parte dei lavoratori. Ciò implica una pressante necessità di formazione continua sull'AI, un processo che i manager definiscono di reskilling. Questa dinamica è confermata da altri nuovi dati. Una ricerca della società di staffing Express Employment Professional, con sede nello Utah, e Harris Poll, ha rilevato che il 72% dei responsabili delle assunzioni intervistati ha affermato che la propria azienda stava effettivamente utilizzando strumenti di AI. Questa cifra rappresenta un aumento di 6 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Però, le stesse aziende mancano delle risorse necessarie per formare i lavoratori all'uso efficace di questi strumenti. In aggiunta, i dati mostrano che più aziende stanno utilizzando l'AI con maggiore frequenza rispetto all'anno scorso, il 34% ora la usa regolarmente, contro il 25% dell'anno precedente.



Il 76% dei responsabili delle decisioni di assunzione ritiene che i lavoratori debbano essere formati sull'AI per il bene dell'azienda, come segnalato da HR Dive. Questi risultati combinati mostrano un'espansione dell'uso dell'AI da parte di un numero crescente di aziende e un divario che si allarga tra l'adozione della tecnologia e l'educazione dei lavoratori. Questa situazione è destinata a peggiorare se le aziende non stanziano un budget adeguato per la formazione continua sull'AI. Cosa possiamo imparare da queste evidenze per la nostra azienda? Dovremmo innanzitutto interfacciarci con il nostro team di reclutamento per rivedere i requisiti di istruzione e le competenze richieste negli annunci di lavoro aperti; se non cerchiamo la fluidità nell'AI, sarebbe opportuno considerare di aggiungerla. Potremmo anche voler ridefinire le politiche aziendali sull'uso dell'AI, in modo che tutto il personale sia a conoscenza di ciò che si ritiene accettabile. Questo dovrebbe applicarsi sia all'interno dell'azienda che, eventualmente, ai candidati per nuove posizioni.



Infine, è quasi certamente giunto il momento di affrontare la formazione sull'AI all'interno della nostra realtà aziendale: i dati di Anandarajan suggeriscono che i lavoratori non sono immediatamente in grado di utilizzare gli strumenti di AI che sono stati implementati come si sperava. Ciò significa che si stanno perdendo potenziali guadagni di efficienza derivanti dalla tecnologia. La formazione sull'AI deve essere un processo continuo, poiché l'avanguardia tecnologica avanza a una velocità sorprendente.