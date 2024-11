Unione Europea: più GNL dagli Stati Uniti per evitare dazi di Trump?



La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha ipotizzato un piano per evitare che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, imponga dazi sui prodotti europei. Von der Leyen ha suggerito che l'Unione Europea dovrebbe acquistare ancora più gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, uno dei principali esportatori al mondo.

Il piano di von der Leyen

L'idea di aumentare le importazioni di GNL dagli Stati Uniti è stata avanzata da Von der Leyen in risposta alla vittoria di Trump alle elezioni presidenziali americane. Il timore è che Trump, noto per le sue politiche commerciali aggressive, possa imporre dazi sui prodotti europei. Von der Leyen ha suggerito che l'Unione Europea potrebbe aumentare le importazioni di GNL dagli Stati Uniti mano a mano che scadranno i contratti per le forniture di gas russo. L'Unione Europea, già oggi, importa grandi quantità di GNL dagli Stati Uniti, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

Dubbi e precedenti

Alcuni esperti, tuttavia, sono scettici sulla fattibilità del piano. Laurent Ruseckas, esperto di energia di S&P Global, ha sottolineato che l'Unione Europea non può imporre agli acquirenti privati di gas naturale liquefatto di stipulare contratti specifici. L'idea di Von der Leyen non è nuova. Nel 2018, il predecessore di Von der Leyen, Jean-Claude Juncker, riuscì a evitare dazi sui prodotti europei durante il primo mandato di Trump promettendogli un aumento degli acquisti di GNL e semi di soia americani. Anche in quel caso, la Commissione Europea non aveva il potere di vincolare le aziende europee, ma Trump si mostrò soddisfatto della "finzione politica".