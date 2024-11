Mercati azionari USA: settimana in positivo con nuovi massimi storici



I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso la settimana con guadagni frazionali, spingendosi verso nuovi massimi storici. Il Dow Jones ha registrato un progresso dello 0,59% a 43.989 punti, toccando il nuovo massimo di 44.157 punti. L'S&P500 ha chiuso in rialzo dello 0,38% a 5.996 punti, a poca distanza dal nuovo massimo di 6.012 punti. Il Nasdaq ha registrato un minimo progresso (+0,09% a 19.287 punti, con il nuovo massimo a 19.319 punti).

Motorola Solutions: trimestrale positiva, titolo in rialzo

Motorola Solutions ha registrato un forte rialzo in borsa (+7,37% a 504,6 dollari) dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2023/2024. Il periodo si è chiuso con ricavi e utili per azione superiori alle attese degli analisti. I risultati positivi hanno contribuito al buon andamento del titolo in borsa.

Pinterest: trimestrale deludente, titolo in calo

Al contrario, Pinterest ha registrato un calo significativo (-14% a 29,18 dollari) dopo la pubblicazione della trimestrale. Gli operatori non hanno apprezzato i risultati, che non hanno soddisfatto le attese. Il crollo del titolo ha evidenziato la delusione degli investitori.