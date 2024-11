I mercati finanziari USA: che settimana è stata e quali titoli hanno guadagnato



La settimana si è conclusa con un'ondata di positività sui mercati finanziari, alimentata dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane e dalle decisioni della Federal Reserve. Il S&P 500 ha superato per la prima volta la soglia dei 6.000 punti, mentre il Dow Jones Industrial Average ha sfondato il muro dei 44.000 punti.

Trump e il boom di Bitcoin

L'elezione di Trump, considerato più favorevole alle criptovalute, ha spinto Bitcoin oltre i $75.000. La criptovaluta più grande al mondo ha registrato un incremento del 12% nella settimana, beneficiando dell'entusiasmo per la vittoria del presidente uscente.

Fed taglia i tassi e Wall Street festeggia

La decisione della Fed di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base ha contribuito all'ottimismo sui mercati. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha affermato che il mercato del lavoro e l'inflazione si stanno normalizzando.

Aziende in evidenza

AppLovin vola dopo i risultati trimestrali

Le azioni di AppLovin (APP) sono schizzate dell'80% dopo che la società di software per il marketing mobile ha annunciato risultati del terzo trimestre superiori alle aspettative e una previsione positiva per il quarto trimestre.

SolarEdge delude e le azioni crollano

Le azioni di SolarEdge (SEDG) sono crollate del 25% dopo che la società produttrice di attrezzature solari ha annunciato risultati trimestrali deludenti e una previsione negativa per il quarto trimestre. L'azienda ha registrato una svalutazione di $1,03 miliardi nel terzo trimestre e ha avvertito che i margini per il trimestre in corso saranno inesistenti o addirittura negativi.

Palantir Technologies in forte crescita

Le azioni di Palantir Technologies (PLTR) sono salite del 16% raggiungendo un massimo storico dopo che i risultati del terzo trimestre e le prospettive della società di software hanno superato le stime, ricevendo elogi dagli analisti di Wall Street. L'elevata domanda per il software di intelligenza artificiale dell'azienda con sede in Colorado ha fatto schizzare le azioni di Palantir del 252% da inizio anno.

Super Micro Computer sotto pressione

Super Micro Computer (SMCI) è stata al centro dell'attenzione dopo che il produttore di server di intelligenza artificiale in difficoltà ha annunciato un fatturato preliminare del primo trimestre inferiore alle previsioni della società. L'azienda ha anche affrontato la situazione relativa al suo 10-K in ritardo e ha affermato di non aver trovato prove di frode o cattiva condotta, ma che è ancora difficile dire quando il rapporto sarà depositato. SMCI ha chiuso la settimana in calo del 3,7% a $24,52, ben al di sotto del suo massimo di 52 settimane di $122,90.

Doximity vola con i risultati del secondo trimestre

Doximity (DOCS) ha guadagnato il 37% nella settimana dopo che la piattaforma medica online ha superato le previsioni di Wall Street con i suoi risultati del secondo trimestre e ha rialzato le sue prospettive per l'intero anno, portando a revisioni al rialzo a Wall Street.

Enphase Energy taglia posti di lavoro

Enphase Energy (ENPH) è crollata dopo che la società ha annunciato piani per ridurre la sua forza lavoro globale del 17%, incidendo su circa 500 dipendenti e contractor, causando costi di ristrutturazione e di svalutazione delle attività di $17-$20 milioni, tra cui circa $14 milioni nel quarto trimestre.

Medical Properties Trust in difficoltà

Le azioni di Medical Properties Trust (MPW) sono crollate giovedì dopo che i guadagni del terzo trimestre della REIT ospedaliera hanno continuato a riflettere le difficoltà finanziarie del suo più grande inquilino e la sua rimozione dal suo portafoglio. Il risultato netto della società è stato danneggiato da $608 milioni di costi di svalutazione, circa $131 milioni di rettifiche negative del valore equo netto e $137 milioni di ammortamento non monetario accelerato delle attività immateriali di locazione in loco relative agli immobili di Steward.

Trump Media & Technology in rally

Le azioni di Trump Media & Technology (DJT) sono salite di quasi il 27% con il mercato che ha reagito positivamente alla notizia del ritorno di Donald Trump alla presidenza, a seguito della sua vittoria sulla candidata democratica Kamala Harris alle elezioni presidenziali del 2024. Trump ha ribadito sulla sua piattaforma di social media che non venderà nessuna azione della società. Le azioni di DJT sono salite dell'83% finora quest'anno, ma hanno subito periodi di significativa volatilità.

Celanese taglia il dividendo

Celanese (CE) è scesa del 33% dopo che il produttore di materiali e prodotti chimici speciali ha annunciato che avrebbe tagliato il suo dividendo trimestrale del 95% a partire dal primo trimestre del 2025, mentre ha annunciato risultati trimestrali che hanno mancato le stime di Wall Street.

Aziende del settore solare in difficoltà

Le azioni del settore solare e delle energie pulite hanno avuto una settimana difficile mentre i trader hanno digerito la storica vittoria di Donald Trump e la sua rielezione come 47° Presidente degli Stati Uniti. L'ultima amministrazione di Trump ha smantellato diverse importanti politiche climatiche e oltre 100 regolamenti ambientali riguardanti l'aria pulita, l'acqua, la fauna selvatica e le sostanze chimiche tossiche. I principali declini hanno riguardato: First Solar (FSLR) -7,6%, Enphase Energy (ENPH) -21%, Sunrun (RUN) -32%, SolarEdge Technologies (SEDG) -24,5%, Canadian Solar (CSIQ) -22,8%, Sunnova Energy (NOVA) -46%, JinkoSolar (JKS) -15,8%, Daqo New Energy (DQ) -6,8%.

Tesla in forte rialzo

Tesla (TSLA) è balzata del 31% nella settimana, un rally alimentato in parte dalla rielezione di Trump. Elon Musk aveva pubblicamente sostenuto l'ex presidente, versando decine di milioni di dollari alla sua campagna. La casa automobilistica ha anche recuperato una capitalizzazione di mercato di $1 trilione con un'impennata di 6,7% venerdì.

Aziende carcerarie in forte rialzo

Le azioni delle aziende carcerarie, The GEO Group (GEO) +78% e CoreCivic (CXW) +71%, sono schizzate alle stelle dopo la vittoria di Trump. La promessa di Trump in campagna di deportazione di massa di immigrati clandestini potrebbe dare impulso alle carceri e ai centri di detenzione gestiti privatamente.