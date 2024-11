Eurostat - Vendite al dettaglio nell'Eurozona: crescita a settembre 2024



Le vendite al dettaglio nell'Eurozona sono aumentate dello 0,5% a settembre 2024 rispetto ad agosto 2024, secondo stime preliminari di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea.

Vendite al dettaglio in crescita su base mensile

A settembre 2024, rispetto ad agosto 2024, il volume delle vendite al dettaglio nell'Eurozona è diminuito per i prodotti alimentari, bevande e tabacco (-0,4%), mentre è aumentato per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autoveicoli) (+1,1%) e per il carburante per autoveicoli in negozi specializzati (+0,2%). Nell'UE, il volume delle vendite al dettaglio è diminuito per i prodotti alimentari, bevande e tabacco (-0,1%), mentre è aumentato per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autoveicoli) (+0,9%) e per il carburante per autoveicoli in negozi specializzati (+0,4%).

Vendite al dettaglio in crescita su base annua

A settembre 2024, rispetto a settembre 2023, il volume delle vendite al dettaglio nell'Eurozona è aumentato per i prodotti alimentari, bevande e tabacco (+0,2%), per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autoveicoli) (+5,3%) e per il carburante per autoveicoli in negozi specializzati (+2,2%). Nell'UE, il volume delle vendite al dettaglio è aumentato per i prodotti alimentari, bevande e tabacco (+0,4%), per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autoveicoli) (+5,0%) e per il carburante per autoveicoli in negozi specializzati (+1,6%).

Aumenti e diminuzioni delle vendite al dettaglio per paese

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, i maggiori aumenti mensili del volume totale delle vendite al dettaglio sono stati registrati in Belgio, Danimarca e Croazia (tutti +2,1%), Germania (+1,2%), Austria e Slovacchia (entrambi +1,1%). Le maggiori diminuzioni sono state osservate in Slovenia (-2,6%), Polonia (-2,0%) e Finlandia (-1,6%).

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, i maggiori aumenti annuali del volume totale delle vendite al dettaglio sono stati registrati in Lussemburgo (+13,1%), Romania (+10,3%) e Croazia (+7,1%). Le maggiori diminuzioni sono state osservate in Estonia (-4,4%), Polonia e Slovenia (entrambi -3,0%) e Finlandia (-2,1%).