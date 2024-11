Decreto Fiscale 2024: le proposte in discussione e gli emendamenti



Il decreto fiscale in discussione al Senato sta generando tensioni tra i partiti della maggioranza, con diverse proposte in campo e visioni discordanti.

Canone Rai: taglio o aumento?

Il canone Rai è uno dei temi più controversi del decreto fiscale. La Lega ha presentato un emendamento per confermare il taglio a 70 euro, previsto nella manovra dello scorso anno, ma allo stesso tempo ha proposto un contributo di 430 milioni di euro per la Rai. Questo significa che, nonostante il taglio per i cittadini, i fondi pubblici continueranno a finanziare la rete televisiva. La votazione è prevista entro due settimane.

Payback sanitario: contributo delle aziende farmaceutiche

La Lega e Fratelli d'Italia hanno presentato emendamenti identici sul payback sanitario. Le aziende farmaceutiche sarebbero chiamate a contribuire in caso di sforamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici da parte degli enti locali. Questa proposta mira a creare una cabina di regia per una gestione più oculata della spesa sanitaria.

Crediti erariali: discarico anticipato

Il decreto fiscale prevede il discarico anticipato delle cartelle non riscosse. I crediti erariali maturati dal 2000 al 2010 saranno automaticamente cancellati. Per quelli maturati dal 2025, invece, sarà un operatore pubblico specializzato nel recupero crediti ad occuparsi del discarico.

Trasporti: incremento per il contratto di programma

La Lega ha presentato un emendamento per aumentare i fondi destinati al contratto di programma tra il ministero delle Infrastrutture e Rfi (Rete ferroviaria italiana). La proposta prevede un incremento di 430 milioni di euro per la parte servizi, portando il totale a 1180 milioni di euro.

Forza Italia: detrazioni scolastiche e straordinari forze armate

Forza Italia ha presentato un emendamento per aumentare la detrazione fiscale per le spese scolastiche dei figli fino a 4.000 euro a partire dal 2025. Inoltre, il partito ha proposto un emendamento per stanziar 30 milioni di euro per il pagamento degli straordinari del 2024 alle Forze Armate.

Gioco d'azzardo: fine al divieto di pubblicità indiretta?

Il senatore Claudio Lotito ha proposto la fine del divieto di pubblicità indiretta del gioco d'azzardo e delle scommesse. Lo stop sarebbe esteso a tutti i media, dalle trasmissioni televisive e radiofoniche alla stampa e ai social media.

Micro birrifici: aliquota ridotta sulle accise

Lega, Fratelli d'Italia, Pd e M5s hanno presentato emendamenti per ridurre le accise per i micro birrifici artigianali e le piccole produzioni. Si tratta di uno sconto strutturale del 50% per chi produce fino a 10.000 ettolitri, del 30% fino a 30.000 ettolitri e del 20% fino a 60.000 ettolitri.

criptovalute: inclusione nel calcolo Isee

Il decreto fiscale prevede l'inclusione delle criptovalute, delle giacenze all'estero e delle rimesse in denaro consistenti nel calcolo Isee.