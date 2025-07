UniCredit cambia marcia su Commerzbank: la strategia che ridefinisce gli equilibri bancari

Si tratta di una chiara dichiarazione di intenti. UniCredit prevede, in un secondo momento, di convertire anche la restante posizione sintetica del 9%, un passo che la porterebbe a detenere circa il 29% dei diritti di voto in Commerzbank. Sul listino di Francoforte, il titolo della banca tedesca ha mostrato un rialzo. Questa serie di azioni cementa la posizione di UniCredit come il principale azionista di riferimento di Commerzbank, una mossa strategica che potrebbe ridisegnare il panorama bancario europeo. Per la "bottom line" di UniCredit, un contributo aggiuntivo superiore ai 600 milioni di euro a regime si prospetta, con la possibilità di superare il miliardo qualora la quota raggiungesse il 29%. Si intravede un impatto positivo sull'utile per azione adjusted 2026 superiore al 6%. Questa operazione appare mirata a mantenere una posizione negoziale flessibile, considerandola un investimento a lungo termine nella banca tedesca.

Nel frattempo, proprio in queste ore, un'udienza cruciale del TAR del Lazio è in agenda per discutere il ricorso presentato da UniCredit contro il decreto golden power del governo.



L'intervento di Roma ha, peraltro, catturato l'attenzione della Commissione Europea, la quale sembra pronta a sollevare obiezioni sull'azione dell'esecutivo italiano riguardo all'offerta pubblica di scambio su Banco BPM. Questa lettera, secondo quanto emerge da diverse fonti giornalistiche, si inserisce nel quadro delle interlocuzioni tra l'Unione Europea e il governo italiano. Una decisione definitiva e immediatamente esecutiva arriverà solo dopo la risposta di Roma, attesa entro dieci o quindici giorni, salvo eventuali proroghe. Comunque, è improbabile che una risoluzione finale possa essere operativa prima del 23 luglio, data di chiusura del periodo di offerta su Banco BPM. Nonostante le dinamiche in atto, l'offerta di UniCredit su Piazza Affari rimane a sconto di circa il 7% rispetto alla valutazione di mercato di Piazza Meda.