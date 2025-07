Piazza Affari spicca in Europa: la spinta delle banche e i dazi UE USA

Le istituzioni finanziarie, spesso al centro di strategie di fusione e acquisizione, hanno mostrato un vigore eccezionale. In questo scenario, Unicredit ha brillato con un rialzo del 3,9%, mantenendo alta l'attenzione per la sua offerta pubblica di scambio su Banco BPM, che ha guadagnato lo 0,53%. La decisione del Tar del Lazio sul cosiddetto golden power è attesa con impazienza; l'organo giudiziario ha infatti ritenuto i tempi maturi per una pronuncia già in questi giorni, con il dispositivo della sentenza che potrebbe essere reso pubblico entro il 16 luglio.

Parallelamente, la Commissione Europea ha dichiarato di essere "ben consapevole del contesto" legato all'operazione di Unicredit su Banco BPM. Da Bruxelles, la portavoce per la Concorrenza, Lea Zuber, ha affermato che la Commissione sta "lavorando" per verificare se il golden power sia stato impiegato dal Governo italiano in maniera appropriata e con la massima celerità.



Nonostante l'offerta si chiuda il 23 luglio, la Commissione non ha fornito scadenze precise per la propria valutazione.

Sul fronte internazionale, Unicredit ha compiuto una mossa a sorpresa, portando la propria partecipazione in Commerzbank al 20%. Il Governo federale tedesco ha "preso atto del passo di Unicredit", ma la sua posizione resta ferma: si oppone a questo "rinnovato approccio non coordinato e ostile". Lo ha riportato il quotidiano tedesco Handelsblatt, citando un portavoce del ministero delle Finanze di Berlino. Il portavoce ha inoltre chiarito che l'esecutivo tedesco non intende cedere la propria quota, pari a circa il 12%. Questo potrebbe essere un modo per Unicredit di mantenere una flessibilità nella propria posizione negoziale, anche in un'ottica di investimento a lungo termine nella banca tedesca. La strategia di Unicredit si allinea al sostegno europeo per il consolidamento del settore, come dimostrano le recenti indiscrezioni su una lettera della Commissione UE che si opporrebbe all'uso del golden power da parte del Governo italiano.



Intanto, gli acquisti hanno interessato anche MPS, salita del 2,2%, in attesa del consiglio di amministrazione di Mediobanca, in rialzo dello 0,8%, chiamato a esprimersi sul prospetto pubblicato dalla banca senese.

Accanto alle banche, Azimut ha brillato con un incremento del 4,54% sul listino. La società ha registrato una raccolta netta totale di 1,5 miliardi di euro nel mese di giugno, portando il dato da inizio anno a ben 9 miliardi di euro. L'obiettivo fissato per il 2025 è di superare i 10 miliardi di euro. Le masse totali gestite hanno raggiunto i 112,8 miliardi di euro a fine giugno, mostrando una crescita del 5% dall'inizio dell'anno.

Alessandro Zambotti, CEO e CFO del gruppo, ha sottolineato: "Con la raccolta netta di giugno abbiamo già raggiunto in soli sei mesi il 90% del nostro obiettivo annuale, risultando ancora una volta ai vertici dell'industria italiana del risparmio gestito, con una raccolta pari a circa il doppio rispetto ai competitor quotati".



Questo successo evidenzia la robustezza della piattaforma globale di Azimut e la qualità delle sue soluzioni di investimento. L'azienda si appresta ad affrontare la seconda metà dell'anno con la ferma intenzione di consolidare la propria leadership e di continuare a creare valore per tutti gli stakeholder nel lungo termine.

La raccolta netta complessiva di Azimut è risultata superiore alle aspettative, attestandosi a 1,45 miliardi di euro rispetto alla stima media mensile di 973 milioni. Questo dato conferma il forte slancio già osservato ad aprile (+1,2 miliardi) e maggio (+1,5 miliardi). La raccolta è stata principalmente sostenuta dai fondi comuni, che hanno apportato 1,1 miliardi di euro. Significativa è stata anche la raccolta nei fondi alternativi, con un contributo di 102 milioni di euro (in calo rispetto ai 173 milioni di giugno 2024), e nelle soluzioni Discretionary & Advisory, che hanno generato 92 milioni di euro (contro i 17 milioni). A livello geografico, il contributo maggiore è arrivato dall'Italia, con 1,1 miliardi di euro, cifra che include la partnership con UCG.





Infine, Essilux ha registrato un incremento del 5,5% grazie all'ingresso di Meta nel suo capitale, un segnale chiaro di fiducia e potenziale per l'azienda.