Nvidia vola ai 4.000 miliardi: il suo impero nell'era dell'AI

Non si è limitata a superare il traguardo dei 1.000 miliardi nel 2023, ma ha continuato la sua corsa, valicando i 2.000 e i 3.000 miliardi nel solo 2024. È la dimostrazione di una crescita quasi meteoritica, che ha lasciato sbalorditi molti osservatori. Il paragone con altri indici di mercato è eloquente. Negli ultimi dieci anni, il prezzo delle azioni di Nvidia è schizzato di quasi il +35.000%. Un dato impressionante, specialmente se confrontato con la performance dell'S&P 500, che nello stesso lasso di tempo, includendo i dividendi reinvestiti, ha registrato un aumento di circa il 260%. Per mettere le cose in prospettiva, un investimento di appena 1.000 dollari in Nvidia nel luglio 2015 avrebbe fruttato oggi la considerevole somma di 350.000 dollari. La sua grandezza economica è tale che il valore di Nvidia supera l'intero Prodotto Interno Lordo (PIL) del Regno Unito, che nel 2023 si è attestato sui 3.900 miliardi di dollari. L'entusiasmo di Wall Street per l'azienda di Santa Clara, in California, non è affatto casuale.



È strettamente legato all'esplosione dei servizi di AI generativa, come il celebre chatbot ChatGPT di OpenAI. Nvidia detiene una posizione dominante nella progettazione dell'hardware e del software indispensabili per alimentare questi complessi e costosi programmi. I prodotti di punta sono le GPU, ovvero le unità di elaborazione grafica, universalmente riconosciute come lo standard d'oro per l'addestramento dei più avanzati modelli di AI. Tra i suoi principali clienti figurano colossi come OpenAI, Tesla e la xAI di Elon Musk, ma anche Meta e Amazon. Curiosamente, un'azienda di tale portata, che oggi vale migliaia di miliardi, ha radici estremamente umili. La sua storia ebbe inizio nel lontano 1993, frutto di un incontro tra i co-fondatori Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem. Quel primo seme fu piantato non in un futuristico campus, ma tra le pareti di un semplice ristorante Denny's.



La visione di allora si è trasformata in un impero che plasma il futuro dell'intelligenza artificiale.