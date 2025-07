Il futuro del retail di lusso: adottare strategie incentrate sulla customer experience

Mercati cruciali come la Cina, l'Europa occidentale e il Nord America hanno visto le vendite calare parecchio nel corso del duemilaventi quattro. Le attese per il 2025 parlano di una ripresa, ma sarà modesta. Per rivedere il traffico nei negozi ai livelli precedenti la crisi attuale, potrebbe essere necessario aspettare addirittura fino al 2027. Il mercato lusso Italia rispecchia l'andamento europeo, ma con alcune differenze specifiche. Da gennaio duemilaventi quattro, l'aumento di visitatori anno su anno si è visto solo in sei settimane. Persino durante i saldi, sia quelli estivi che quelli invernali, l'affluenza è stata sotto le attese. Solo il Black Friday ha segnato un momento di vero picco positivo. Curiosamente, gli outlet nel nostro Paese hanno mostrato più movimento. Nonostante una certa volatilità, hanno attratto un numero maggiore di visitatori nell'autunno del 2024. Questo suggerisce che i consumatori cercano occasioni più accessibili.





Chi compra lusso sta cambiando. I Millennials sono ora la fetta più grande, circa il quarantacinque percento degli acquirenti nel mondo. Dietro di loro ci sono la Generazione X, ventiquattro percento, e i Baby Boomers, undici percento. Qui in Italia, si nota molto l'interesse crescente per la sostenibilità, la personalizzazione e le esperienze immersive. Un gruppo che cresce velocemente è quello degli HENRYs. Sono persone con redditi alti, ma non ancora "ricche" nel senso tradizionale. Cercano prodotti esclusivi, ma anche accessibili, e soprattutto esperienze di lusso. Questo segmento è un'occasione importante, specie per il mercato italiano, dove il turismo e l'appeal del Made in Italy sono fondamentali.

Ci sono diverse tendenze che stanno ridisegnando il panorama del lusso. - La crescita del mercato di seconda mano è impressionante; il suo valore globale ha toccato i trentasette virgola due miliardi di dollari nel duemilaventi quattro, con una previsione di quasi raddoppiare, arrivando a settantasette virgola otto miliardi entro il 2033; in Italia, grandi nomi come Gucci e Valentino hanno già lanciato programmi di rivendita o stretto accordi con piattaforme come Vestiaire Collective.

Il consolidamento del mercato continua forte; i grandi gruppi come LVMH e Kering rafforzano il loro controllo, acquisendo fornitori chiave per dominare l'intera filiera produttiva; esempi recenti includono l'acquisto della conceria spagnola Grupo Verdeveleno da parte di LVMH, e gli investimenti di Prada e Zegna in aziende italiane specializzate nella lana. L'espansione del lusso esperienziale attira sempre più: i consumatori italiani, noti per il loro gusto in fatto di alta cucina e del design, mostrano un crescente interesse verso il lusso esperienziale. Marchi prestigiosi come Louis Vuitton e Dior stanno investendo in ristoranti di alta gamma e spa esclusive, rispondendo alla crescente domanda di esperienze trasformative e memorabili.

“Nonostante le attuali difficoltà, il settore del lusso in Italia conserva un notevole potenziale grazie alla sua ricca eredità culturale e artigianale”, afferma Nicola Fagnoni General Manager Italy&Med Countries ShopperTrak Analytics di Sensormatic Solutions.

“ Per prosperare in questo contesto, i retailer devono adottare strategie incentrate sulla customer experience, integrando innovazioni digitali e modelli di business sostenibili. Sensormatic Solutions, attraverso le sue avanzate soluzioni contapersone e di analisi del consumatore, affianca i brand italiani nell’ottimizzazione delle operazioni e nella creazione di esperienze d’acquisto distintive”.