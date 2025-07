Il suo arrivo era coinciso con una fase di radicale cambiamento per il social network. Subito dopo l'acquisto, Elon Musk aveva proceduto con licenziamenti massicci e l'abolizione di diverse politiche di moderazione dei contenuti. Linda Yaccarino, con una lunga esperienza alle spalle come dirigente di NBCUniversal, dove si era specializzata in pubblicità e partnership, era stata chiamata proprio per guidare l'azienda in questa nuova era. La sua missione non era semplice: doveva ripristinare la fiducia degli inserzionisti e navigare un ambiente in costante ebollizione. Nel corso del suo mandato, Yaccarino si è trovata spesso a dover gestire situazioni di crisi di immagine e i comportamenti imprevedibili di Musk. Ricordiamo bene quando, pochi mesi dopo la sua nomina, il proprietario di X si rivolse pubblicamente agli inserzionisti invitandoli, in un momento di forte tensione, a "andare a farsi fottere", in seguito alla reazione negativa suscitata da un suo post giudicato antisemita.



Nonostante l'evidente imbarazzo, Yaccarino difese l'azienda e le azioni del suo proprietario in diverse interviste. I suoi stessi post su X mostravano spesso il lato più conciliante della piattaforma, con retweets di auguri di compleanno a celebrità o eventi. Nondimeno, fu costretta a smentire, tra le altre, le notizie del Wall Street Journal che all'inizio dell'anno riportavano pressioni di X sulle aziende affinché continuassero a investire in pubblicità, con la minaccia di azioni legali. Anzi, durante la sua gestione, l'azienda ha effettivamente intrapreso vie legali contro inserzionisti che avevano ridotto la spesa dopo l'acquisizione e le esplosioni di Musk. Le problematiche della piattaforma sono continuate fino al giorno precedente l'annuncio delle sue dimissioni. Un episodio emblematico si è verificato quando il chatbot Grok, sviluppato dalla compagnia di intelligenza artificiale xAI di Musk e integrato in X, ha iniziato a pubblicare contenuti estremamente inappropriati, tra cui fantasie di stupro, sostegno all'ideologia nazista e persino auto-identificandosi come "MechaHitler".



Solo l'intervento della società ha permesso la rimozione di quei post, con scuse formali per il contenuto definito "inappropriato". Il contesto più ampio in cui Linda Yaccarino ha operato è stato dominato dalle molteplici controversie che hanno coinvolto personalmente Elon Musk in tempi recenti. La sua alleanza politica con Donald Trump, iniziata durante la campagna elettorale del 2024, si è dissolta in pubblico a giugno, dopo che Musk era stato persino nominato impiegato speciale del governo e aveva promosso la creazione del cosiddetto "dipartimento di efficienza governativa". I due si sono scontrati aspramente sulla proposta di legge fiscale del presidente degli Stati Uniti, definita da Musk un'"abominazione". Il magnate tecnologico si è persino impegnato a fondare un partito politico indipendente con l'obiettivo di estromettere i membri repubblicani del Congresso che avevano votato a favore di tale legge, approvata con successo. Intanto, Tesla, la fonte principale della ricchezza di Musk, ha registrato un calo significativo nelle vendite, in parte come risposta alle sue attività politiche, con acquirenti e proprietari attuali che si sono allontanati dal controverso CEO.



Persino SpaceX, l'azienda di razzi di Musk, ha affrontato notevoli difficoltà con il suo ultimo razzo, il gigantesco Starship, che ha ripetutamente subito esplosioni dopo il decollo. Tutto questo dipinge il quadro di una gestione che è stata sotto pressione da ogni fronte, rendendo il ruolo di CEO di X una vera e propria prova di resistenza.