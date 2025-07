Dazi Trump accendono i riflettori sulle borse europee: la reazione dei mercati

Un'altra mossa riguarda l'Unione Europea: Trump ha infatti dichiarato che l'UE starebbe ora trattando gli Stati Uniti molto bene, annunciando l'invio imminente di una lettera ufficiale a Bruxelles per specificare l'entità delle tariffe sull'export proveniente dal continente.

A Wall Street la seduta precedente si era chiusa in leggero calo. Il Dow Jones Industrial Average ha registrato una flessione dello 0,37%, l'S&P 500 ha ceduto lo 0,07%, mentre il Nasdaq Composite ha mantenuto una posizione di sostanziale parità, con un modesto aumento dello 0,03%. I future odierni si presentano anch'essi pressoché stabili. Sul fronte valutario, il dollaro si mantiene forte, scambiando a 1,1715 contro euro e a 146,98 contro yen, restando vicino ai massimi delle ultime due settimane e mezzo. Il future sull'oro con scadenza agosto segna una diminuzione dello 0,53%, attestandosi a 3.299 dollari l'oncia. Anche il petrolio mostra un lieve calo: il WTI si posiziona a 68,14 dollari (-0,28%), il Brent a 69,97 dollari (-0,26%).



In controtendenza, il gas naturale ad Amsterdam apre in rialzo a 34,50 euro per megawattora (+0,88%).

La giornata sui mercati asiatici ha presentato un quadro variegato. Tokyo ha chiuso con un rialzo dello 0,33%, mentre Shenzhen è rimasta sulla parità. Al contrario, Hong Kong ha registrato una flessione dell'1,08%. Buona la performance di Seul, che ha segnato un +0,6%. I mercati di Mumbai hanno mostrato una sostanziale stabilità (+0,03%), ma Sydney ha chiuso in calo dello 0,61%. Dalla Cina continuano a giungere segnali di rallentamento economico: l'indice dei prezzi alla produzione è sceso del 3,6% a giugno, marcando il trentatreesimo mese consecutivo di contrazione. Questo dato alimenta le aspettative di nuovi stimoli da parte di Pechino per sostenere l'economia.

A Piazza Affari, l'attenzione è puntata su Unicredit. La banca ha ufficializzato l'aumento al 20% dei diritti di voto in Commerzbank, diventandone così il principale azionista. Tutte le autorizzazioni necessarie sono state ottenute e la banca ha già espresso l'intenzione di convertire rapidamente il restante 9% della sua posizione sintetica, puntando a raggiungere una partecipazione complessiva del 29%.



Gli esperti di JPMorgan hanno innalzato il target price per Unicredit a 70 euro per azione dai precedenti 68 euro, mantenendo la raccomandazione di Overweight. Riflettori accesi anche su EssilorLuxottica, che vede un forte balzo in Borsa dopo l'acquisizione da parte di Meta di una quota di circa il 3%, corrispondente a un investimento di 3 miliardi di euro. L'operazione rafforza la collaborazione tra i due giganti, già uniti nello sviluppo di occhiali smart, e potrebbe preannunciare un ulteriore incremento della partecipazione fino al 5%. Bene anche Azimut, spinta dalla promozione di Deutsche Bank, i cui analisti hanno migliorato il titolo da hold

- a buy. Prysmian registra un aumento in seguito agli annunci di Trump relativi ai dazi sul rame. Le banche mostrano forza, con Mediolanum e Intesa Sanpaolo in testa. Si registrano invece cali per il comparto del lusso e per il titolo di Stellantis.

Lo spread tra i rendimenti dei titoli di stato si attesta a 92 punti base, un lieve aumento dello 0,76% rispetto alla sessione precedente.



Il rendimento del decennale italiano si posiziona al 3,55%.