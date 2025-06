La speranza per i negoziati commerciali USA Cina scuote i mercati mondiali

La reazione dei mercati è stata contrastante. Venerdì scorso, i dati positivi sull'occupazione negli Stati Uniti, che hanno mostrato un rallentamento meno accentuato del previsto, hanno temporaneamente placato i timori sulle ricadute della disputa commerciale, sostenendo Wall Street.

Ma l'entusiasmo si è smorzato oggi con i dati deludenti sui prezzi alla produzione in Cina, che hanno confermato come la lite stia effettivamente avendo un impatto sull'economia. Le borse asiatiche hanno comunque recuperato terreno in modo deciso lunedì, reagendo all'euforia di venerdì a Wall Street. Le aspettative sui mercati europei, invece, indicavano un'apertura leggermente inferiore, mentre i future sulle azioni statunitensi, gli S&P 500 e-minis, segnavano un calo dello 0,2%.

Sul fronte commerciale, i rappresentanti di Stati Uniti e Cina, pronti a incontrarsi in una località di Londra ancora da definire, tenteranno di rilanciare un accordo preliminare raggiunto a Ginevra il mese scorso.

Le poste in gioco sono alte: il presidente Trump minaccia di imporre dazi a tre cifre sui beni cinesi, mentre Pechino detiene una notevole influenza grazie al suo quasi monopolio sulle materie prime critiche, come le Rare Earths, indispensabili per numerosi settori ad alta tecnologia.

La persistenza pare essere la chiave. Il capo negoziatore commerciale del Giappone, Ryosei Akazawa, ha in programma un sesto round di colloqui a Washington questa settimana.

Il calendario economico e dei risultati aziendali è praticamente vuoto oggi. I prossimi dati importanti dagli Stati Uniti da monitorare con attenzione saranno:

- l'indice di inflazione mercoledì;

- i dati sui prezzi alla produzione più avanti nella settimana;

- le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione;

- il report dell'Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori.

La Fed si trova in un periodo di silenzio stampa in vista della sua decisione sulla politica monetaria del 18 giugno. I mercati tenevano d'occhio anche gli eventi a Los Angeles, dove la Guardia Nazionale affrontava manifestanti che protestavano contro le politiche sull'immigrazione del presidente Trump. Video diffusi mostravano parte di una delle principali autostrade cittadine bloccata dagli attivisti.