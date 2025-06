La Direttiva NIS 2 e l'AI al centro di ConfSec 2025 a Bari

La conferenza gode di un solido supporto istituzionale e associativo, testimoniato dai patrocini prestigiosi che includono l'ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), AIPSI, il Consiglio regionale della Puglia, la Camera di Commercio di Bari, Confindustria Puglia, il Comune di Bari, la Città di Trani, ECSO, OWASP e Women4Cyber. Questa ampia partecipazione sottolinea l'importanza crescente del tema e l'esigenza di un fronte comune.Il programma di ConfSec 2025 si concentra su argomenti di stretta attualità, fondamentali per la protezione delle attività economiche e sociali. Una delle aree tematiche principali è dedicata alla Direttiva NIS 2, una normativa europea di fondamentale importanza che estende gli obblighi di cybersicurezza a ben 18 settori critici.

Si esplorerà l'uso consapevole dell'AI, non solo come motore di innovazione, ma anche come strumento potente per contrastare il cybercrime. Verranno inoltre analizzate le specificità della sicurezza in settori strategici ma altamente vulnerabili come l'Automotive. L'intento è offrire ai partecipanti contenuti originali e di valore per navigare con maggiore consapevolezza le complessità del cyberspazio, proteggere i dati sensibili e salvaguardare il valore delle imprese.

Tra gli interventi più attesi figura quello del Prefetto di Bari, Milena Rizzi, Capo Servizio Regolazione dell'ACN. La sua relazione si focalizzerà sul recepimento e l'attuazione della Direttiva NIS 2 nel contesto italiano, un passaggio cruciale per rafforzare la resilienza dei settori strategici in Italia e in Europa.

L'edizione 2025 presenta un formato rinnovato, articolato in quattro aree tematiche distinte. Questo approccio mira a fornire una panoramica completa e approfondita, coprendo aspetti sia tecnici che strategici delle nuove minacce digitali e delle tecnologie disponibili per neutralizzarle. La giornata si aprirà alle 9:30 con una Tavola Rotonda dal titolo "La tutela del business in uno scenario di rischio complesso". Esperti di settore e decision maker si confronteranno sull'evoluzione del rischio informatico e il suo impatto concreto su imprese e istituzioni.

Un'attenzione particolare è riservata alle voci indipendenti: il 50% degli interventi in programma sarà tenuto da Esperti Indipendenti. Questo garantisce analisi libere, critiche e non condizionate da interessi commerciali, offrendo spunti di riflessione autentici. Per il pubblico con un orientamento più tecnico, i Technology Lab proporranno sessioni interattive.



Saranno presenti demo live, approfondimenti su tecnologie emergenti e presentazioni di casi d'uso reali per mostrare l'applicazione pratica delle soluzioni.

L'evento vanta la partecipazione di aziende leader nel settore, fondamentali per portare esperienze concrete e dati aggiornati. Evolumia figura come main sponsor, mentre Symantec, WatchGuard, Bitdefender e NetApp sono tra gli sponsor principali, ma anche Arrow, Check Point Software, CTE Calliope, Cyber Guru, Cynet, DELL Technologies, Huawei, Opentext e SecureGate. Queste aziende condivideranno case study e informazioni aggiornate sui rischi legati al cybercrime e sulle strategie di difesa che si sono dimostrate efficaci.

L'appuntamento è dunque a Bari il 13 giugno. La partecipazione a ConfSec 2025 è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione tramite il sito web dell'evento.



ConfSec si conferma come la principale conferenza dedicata alla sicurezza informatica nel Sud Italia. Funge da essenziale punto di incontro per professionisti, aziende, pubbliche amministrazioni e appassionati di tutta l'area meridionale. Dal 2015, ogni edizione raduna esperti di rilievo nazionale e internazionale per discutere scenari di rischio, innovazioni tecnologiche, normative e soluzioni concrete per la protezione di dati e infrastrutture critiche. Attraverso un programma che include talk tecnici, tavole rotonde, workshop pratici e momenti di networking mirati, ConfSec persegue l'obiettivo di rafforzare la cultura della cybersicurezza nel Mezzogiorno, promuovendo lo sviluppo di competenze e la creazione di sinergie sul territorio.