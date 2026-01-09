Un inizio 2026 all'insegna delle grandi manovre: tra giganti minerari, crisi iraniana e nuovi equilibri a Wall Street



Se l'accordo dovesse andare in porto, si darebbe vita alla più grande società mineraria del mondo, con un valore d'impresa stimato oltre i 260 miliardi di dollari.

Questa mossa non è casuale: la domanda di rame è in vertiginosa ascesa, spinta dalla costruzione massiccia di data center per l'Intelligenza Artificiale. Con le miniere esistenti che diventano sempre meno produttive a causa dell'invecchiamento, i leader del settore stanno investendo pesantemente per assicurarsi nuove risorse, con Glencore che si sta riposizionando strategicamente come azienda focalizzata sulla crescita del rame.

Iran: la fame accende la rivolta

Dall'altra parte del globo, l'Iran è scosso dalle proteste più imponenti degli ultimi anni, alimentate da un collasso economico senza precedenti. Il Rial ha perso circa il 40% del suo valore negli ultimi sei mesi, un crollo accelerato dalle tensioni belliche con Israele che hanno trascinato il Paese in uno stato di "né guerra né pace".





I dati sono allarmanti: l'inflazione generale è al 42%, ma quella alimentare tocca il 72%, con il prezzo del pane schizzato al 113%. Le misure del governo, come la sostituzione del governatore della Banca Centrale e l'erogazione di sussidi mensili di appena 7 dollari a persona, sono state accolte con scetticismo e definite "troppo poco e troppo tardi". Un elemento di novità assoluta in queste rivolte è il "fattore Trump": il Presidente statunitense ha dichiarato di essere pronto a intervenire a sostegno dei manifestanti in caso di repressione violenta, una mossa che ha colto di sorpresa la leadership di Teheran e aggiunto un livello di tensione internazionale senza precedenti.

L'economia USA e il nodo delle successioni aziendali

Mentre l'Iran affonda, l'economia statunitense mostra segnali di forza inaspettata. Il deficit commerciale degli Stati Uniti è sceso ai minimi dal 2009, un risultato ottenuto grazie alla riduzione delle importazioni, specialmente nel settore farmaceutico, sotto la minaccia dei dazi presidenziali.



Le stime per la crescita del PIL reale nel quarto trimestre sono state riviste al rialzo al 5,4%.

Tuttavia, il mondo corporate deve affrontare una sfida interna: il ricambio della leadership. Grandi aziende come Spotify, GSK e Diageo iniziano l'anno con nuovi CEO, ma è l'addio di Warren Buffett alla guida di Berkshire Hathaway a segnare la fine di un'era. La gestione di queste transizioni è delicata; gli esperti sottolineano come ego smisurati e l'attaccamento ai privilegi del ruolo rendano difficile per molti leader lasciare il posto, nonostante la pianificazione della successione sia fondamentale per la stabilità a lungo termine delle società quotate.