Mercati tra euforia e incertezza: perché Wall Street ignora i segnali di allarme?



Tuttavia, la particolarità di questa fase è che l'eccesso di prezzo non riguarda solo il settore tecnologico o l'Intelligenza Artificiale (IA). Aziende considerate tradizionalmente "sicure", come Walmart e Costco, vengono scambiate a multipli superiori a quelli di giganti come Microsoft, segnale di un mercato dove quasi tutto è diventato costoso.

Il rischio, per molti gestori, non è tanto il crollo imminente, quanto il costo opportunità di uscire troppo presto. Storicamente, si perde più denaro cercando di anticipare lo scoppio di una bolla che rimanendo investiti durante la stessa. Al momento, l'euforia legata all'IA sta lasciando il posto a un raffreddamento ordinato: titoli come Nvidia hanno smesso di correre freneticamente, mentre il mercato ha iniziato a penalizzare società come Meta o Oracle per l'eccessiva spesa in infrastrutture.

L'interventismo di Trump e l'incertezza politica

Un elemento di disturbo crescente è rappresentato dall'attivismo del Presidente Donald Trump, che ha recentemente proposto misure drastiche: dal divieto per i grandi investitori istituzionali di acquistare case unifamiliari al blocco dei dividendi per le aziende del settore difesa che non rispettano le direttive del Pentagono.





Queste mosse hanno generato volatilità immediata, mandando in rosso titoli come Blackstone o i grandi contractor della difesa, per poi vedere parziali recuperi quando sono state annunciate espansioni del budget militare. Questo approccio, che alcuni analisti definiscono privo di logica economica convenzionale, introduce una "incertezza politica" che rende difficile la selezione dei singoli titoli. Eppure, la storia recente insegna che il mercato ha la memoria corta: già nell'aprile scorso, dopo lo shock dei dazi, la volatilità era tornata a livelli minimi nel giro di pochi mesi.

Il vero nemico: l'ombra dell'inflazione

Se le scaramucce politiche e le valutazioni stellari sono fonti di preoccupazione, il vero pericolo sistemico resta l'inflazione. Sebbene i dati attuali mostrino un lento ritorno verso l'obiettivo del 2%, alcune componenti "appiccicose" dei prezzi rimangono ostinate.

In un contesto in cui gli asset finanziari sono così costosi, un improvviso ritorno dell'inflazione agirebbe come un ago su un palloncino.



Gli esperti descrivono questo scenario come un evento a bassa probabilità ma ad alto danno: un rischio che potrebbe minare la stabilità di un'economia che, per il resto, gode di una crescita solida e di profitti aziendali robusti.