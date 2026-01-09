La chiusura del FTSE MIB e il rally di Eni: cosa spinge i titoli industriali a Milano?

Il mercato azionario italiano ha chiuso la settimana con un soffio di ottimismo, sebbene gli equilibri interni all'indice principale siano risultati estremamente tesi. L'indice FTSE MIB, punto di riferimento per la performance FTSE MIB Milano, ha segnato un lieve incremento dello 0,1%, raggiungendo quota 45.719 venerdì. Questa chiusura positiva nasconde una profonda divergenza tra i settori: l'andamento debole del comparto finanziario ha infatti limitato in modo significativo i guadagni trainati dall'energia e dall’alta tecnologia.

Le difficoltà sono emerse chiaramente nel settore bancario e assicurativo. I principali titoli hanno scambiato in territorio negativo, risentendo delle incertezze generate dall’andamento del mercato del lavoro negli USA.



Quei segnali di appiattimento hanno offerto poche indicazioni chiare sulla direzione futura della politica monetaria della Federal Reserve. Di conseguenza, istituti di peso come Intesa Sanpaolo hanno registrato un calo dello 0,3%. Anche il colosso assicurativo Generali ha perso lo 0,7%. La cautela si è estesa anche alle utility; tra queste, Enel ha ceduto lo 0,2% e Snam ha concluso con un ribasso dello 0,4%.

Nondimeno, l’indice non è crollato. La spinta cruciale è arrivata dal settore energetico e, in particolare, da Eni, che ha brillato con un rialzo del 2,1%. Questo forte balzo è stato incentivato dall'aumento dei prezzi del petrolio greggio. I listini petroliferi globali hanno registrato il secondo aumento consecutivo, alimentato da rinnovati timori circa le forniture.

Parallelamente, si è confermata la straordinaria forza dell'innovazione e del lusso, due capisaldi degli investimenti in tecnologia e lusso Italia. Ferrari, emblema del lusso e dell’eccellenza manifatturiera, ha guadagnato l'1,4%.


Ma è nel settore dei semiconduttori che si è vista la vera esuberanza. STMicroelectronics (STM) ha esteso in modo notevole i suoi guadagni, concludendo la sessione con un notevole +2,8%.

Questo slancio è alimentato da un solido ottimismo su potenziali nuovi affari con Apple. L'eccitazione è cresciuta dopo che Morgan Stanley ha ribadito la sua valutazione Equalweight sul titolo. La banca d'affari ha citato, a sostegno della sua view, indiscrezioni di mercato secondo cui Apple sarebbe in trattativa per integrare i sensori LiDAR di STM nei futuri modelli di iPhone 18. Questo trend evidenzia come l'andamento titoli industriali, in particolare quelli legati a filiere globali strategiche, possa controbilanciare le incertezze finanziarie domestiche e internazionali.


