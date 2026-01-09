L'export agroalimentare Italia vola a 68 miliardi: ecco il motore che traina l'economia nazionale

L'export agroalimentare Italia vola a 68 miliardi: ecco il motore che traina l'economia nazionale

L'agroalimentare italiano si conferma uno dei pilastri inamovibili dell'economia del Paese, una vera e propria locomotiva in grado di generare valore anche in contesti globali estremamente complessi. Questa filiera essenziale vanta un valore complessivo di circa 700 miliardi di euro. È un dato impressionante che rappresenta il 15% del prodotto interno lordo agroalimentare nazionale. Solo i settori dell’agricoltura, dell'industria alimentare e delle bevande contribuiscono a quasi il 40% di questo volume d'affari. Il 2024 si è rivelato un anno di straordinaria resilienza filiera agroalimentare. Nonostante le difficoltà logistiche, le tensioni geopolitiche e le sfide ambientali che hanno caratterizzato il panorama internazionale, il comparto ha stabilito un traguardo storico nell'export.



Le esportazioni hanno superato per la prima volta i 68 miliardi di euro, segnando un aumento robusto pari all'8%. Questi risultati sono stati raccolti e analizzati nell’Annuario dell’Agricoltura italiana 2024, pubblicato dal Crea. Il successo è indiscutibilmente legato alla qualità e al prestigio del made in Italy. Questo marchio d'eccellenza pesa il 73% delle merci spedite oltre confine. L'interesse internazionale è trainato da alcune categorie iconiche, prodotti che rappresentano l'identità gastronomica italiana nel mondo:
- vino;
- olio;
- formaggi;
- prodotti dolciari. Il principale interlocutore commerciale per l'Italia resta saldamente l'Unione Europea. Nondimeno, la penetrazione del mercato statunitense è fondamentale: gli Stati Uniti si confermano il primo mercato extra UE per l'agroalimentare italiano. Incrementi significativi nel volume degli scambi sono stati registrati anche in importanti aree in crescita, come l'Asia e l'area mediterranea. Questo slancio positivo è sostenuto non solo dalla domanda estera, ma anche da una ritrovata efficienza interna.


Si è osservato un incremento sia nella produzione agricola sia nel valore aggiunto generato. Questo miglioramento è dovuto, in gran parte, alla sensibile riduzione dei costi operativi che hanno gravato sulle aziende negli anni precedenti, in particolare i prezzi di energia e concimi. Un elemento strategico di differenziazione e tutela del valore è rappresentato dalle produzioni a Indicazione Geografica. Queste specialità raggiungono un fatturato di ben 21 miliardi di euro, costituendo il 19% dell'intero fatturato agroalimentare. L'export generato da questi prodotti di nicchia e di alta qualità supera i 12 miliardi, evidenziando come la tipicità sia un fattore decisivo per la competitività. Guardando al futuro, la sostenibilità e la modernizzazione sono obiettivi prioritari. Gli sforzi per ridurre l'impatto ambientale sono tangibili: dal 1990 l’agricoltura italiana ha tagliato le emissioni del 15%. Gli investimenti PNRR agricoltura rappresentano una vera svolta strutturale, un intervento senza precedenti per modernizzare la filiera. L'ammontare dei finanziamenti dedicati a questo settore è salito a 9 miliardi di euro.


Questi fondi sono distribuiti attraverso più di 35.000 progetti mirati a rafforzare la competitività, la sostenibilità e la resilienza dell'intero sistema produttivo nazionale. L'azione congiunta di qualità, marchio e investimenti strategici posiziona l'Italia in una posizione di leadership nel panorama alimentare globale.


L'export agroalimentare Italia vola a 68 miliardi: ecco il motore che traina l'economia nazionale
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie