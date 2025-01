Regno unito: tempesta finanziaria minaccia il governo Starmer





Una vittoria elettorale schiacciante, che ha portato il partito laburista a conquistare quasi i due terzi dei seggi in Parlamento, sembra ormai un lontano ricordo. Il primo ministro Keir Starmer, insediatosi a luglio, si trova già in una posizione politica molto delicata, con una crisi che si sta sviluppando sotto gli occhi preoccupati dei mercati finanziari. Una situazione simile ricorda la crisi che colpì l'euro qualche anno fa, ma questa volta è Londra a trovarsi in difficoltà.

Dopo un periodo di relativa stabilità, i sudditi di Sua Maestà si trovano ad affrontare le conseguenze della sfiducia dei mercati verso le politiche governative.