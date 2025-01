Mercati globali in bilico: tra commemorazioni e dati economici





Oggi, i mercati finanziari mondiali si muovono in un contesto particolare. Mentre le borse statunitensi restano chiuse per commemorare Jimmy Carter, i listini europei sono attivi, con gli operatori in attesa di nuovi dati economici. La giornata odierna è caratterizzata da un'apparente disconnessione tra i mercati azionari, con performance variabili a livello globale, e da un'attenzione particolare al mercato obbligazionario, in particolare per il Regno Unito e gli Stati Uniti, e con un occhio al Giappone.

Il dollaro si mantiene forte, una dinamica che incide sulle performance delle grandi aziende, le cosiddette majors, che infatti oggi soffrono.