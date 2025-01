Mercati finanziari europei: La Borsa di Milano sale, mentre l'Europa resta cauta





Una giornata di contrasti per i mercati finanziari europei, con Piazza Affari che chiude in leggero rialzo, mentre le altre borse del continente mostrano maggiore cautela. L'assenza di Wall Street, ferma per la commemorazione dell'ex presidente Jimmy Carter, ha lasciato gli investitori europei senza una guida. L'attenzione è focalizzata sulle prossime mosse delle banche centrali, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni della FED sui tassi per il 2025, in un contesto di incertezza economica legata alle future politiche di Donald Trump.