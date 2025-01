Comunicazioni militari italiane: nessun accordo segreto con SpaceX

"Stiamo semplicemente nella fase investigativa, ecco perché non capisco tutte le accuse che sono state fatte. Vi dirò di più: non ho nemmeno idee chiare personali su questa questione", ha dichiarato Meloni durante una conferenza stampa, sottolineando che l'interesse nazionale è "l'unico metro" con cui valuta questi contratti.

Le polemiche si sono concentrate sulla natura privata di SpaceX e sulle idee politiche di Elon Musk, piuttosto che sull'effettiva fattibilità del progetto. Questo approccio suscita diverse domande: è sbagliato collaborare con un'azienda privata, oppure le preoccupazioni sono indirizzate esclusivamente alla figura di Musk? La premier ha posto proprio questa domanda durante la conferenza.

Il governo italiano sta quindi procedendo con cautela, cercando di valutare i pro e i contro di un eventuale accordo con SpaceX. La polemica, però, è stata alimentata dalla natura potenzialmente delicata delle comunicazioni militari e dall'influenza di Musk. Nonostante il rapporto positivo tra Meloni e Musk, ogni decisione sarà basata unicamente sull'interesse nazionale.

