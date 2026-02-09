Piazza Affari vola con i giganti del credito e il patto miliardario tra STM e Amazon

La seduta di lunedì ha regalato una fiammata d'ottimismo alla Borsa Italiana, che ha visto il FTSE MIB correre con un balzo del 2% fino a chiudere a quota 46.808 punti. Questo slancio vigoroso riflette la solidità dei conti societari e strategie di crescita che convincono il mercato, portando il listino milanese ai vertici delle performance europee. A trascinare gli investimenti finanziari verso l'alto è stata una combinazione di utili record e alleanze tecnologiche di portata globale.

Il settore bancario ha recitato una parte da protagonista assoluto grazie a UniCredit, che ha messo a segno un poderoso rialzo del 6,5%.


L'istituto guidato da Andrea Orcel ha aggiornato i propri obiettivi finanziari, puntando a un utile netto di circa 11 miliardi di euro per il 2026. Tale traguardo arriva sulla scia di un 2025 estremamente positivo, chiuso con un profitto di 10,6 miliardi di euro, in crescita del 13,6% e decisamente superiore alle attese degli operatori. La fiducia degli investitori si è estesa a tutto il comparto:

- UniCredit svetta con un progresso del 6,5% e target di profitto ambiziosi. - MPS consolida la posizione con un guadagno del 2,2%. - Unipol avanza con decisione segnando un +2,4%. - STMicroelectronics domina l'indice con un rally del 9,8%. - Il FTSE MIB archivia la giornata a 46.808 punti base.

Nonostante la forza delle banche, la vera sorpresa della giornata è arrivata dal comparto della tecnologia AI. STMicroelectronics ha infatti guidato la classifica dei rialzi con un volo del 9,8% dopo l'annuncio di un rafforzamento della collaborazione con Amazon Web Services.


Si tratta di un accordo commerciale pluriennale dal valore di svariati miliardi di dollari, pensato per potenziare il calcolo ad alte prestazioni destinato ai data center per il cloud.

Questa partnership non riguarda solo la fornitura di componenti: il colosso degli USA potrebbe acquisire una partecipazione azionaria in STM. L'intesa prevede infatti la possibilità per Amazon di rilevare una quota appena inferiore al 3% attraverso lo strumento dei warrant. Si tratta di un segnale di fiducia senza precedenti che posiziona l'azienda italo-francese al centro della rivoluzione digitale globale.

La vitalità di Piazza Affari dimostra come la qualità dei fondamentali delle imprese italiane stia attirando capitali internazionali. La capacità di generare profitti e di integrarsi nelle filiere tecnologiche più avanzate, come quelle legate alla AI, sostiene una narrazione economica di crescita costante. Gli operatori guardano ora ai prossimi passi di UniCredit e allo sviluppo dei progetti di STMicroelectronics con Amazon per capire se questo trend rialzista potrà consolidarsi ulteriormente nel breve termine.


La sintonia tra finanza tradizionale e innovazione sembra essere, per il momento, la formula vincente per il mercato nazionale.


