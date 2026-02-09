La nuova frontiera della finanza digitale europea: a Roma il piano per stablecoin e PMI

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Il dibattito ha messo in luce come le stablecoin stiano raggiungendo una piena maturità operativa. Non si parla più solo di tecnologia, ma di fiducia e trasparenza. La gestione del rischio diventa il pilastro su cui costruire il rapporto con le imprese, specialmente per quanto riguarda l'accesso al credito delle PMI. Le banche non sono spettatrici in questo processo: devono agire come snodi di sicurezza per guidare i clienti verso i nuovi paradigmi digitali. La blockchain garantisce operatività continua e tracciabilità. Questi elementi sono fondamentali per superare i limiti dei sistemi legacy. La collaborazione tra istituzioni e operatori privati è l'unica via per competere su scala globale, evitando che il mercato europeo resti frammentato.

Il tema dell'euro digitale ha dominato la seconda parte del forum, inserendosi in una competizione geopolitica che vede modelli contrapposti tra Stati Uniti e Cina. L'Europa ha scelto una sua strada:

- il rafforzamento dell'autonomia strategica;

- la creazione di una piattaforma per servizi innovativi;

- la resilienza dei sistemi di pagamento nazionali;

- l'integrazione tra pubblico e privato.

La moneta unica digitale non sarà un semplice strumento di scambio. Sarà una base tecnologica su cui sviluppare nuove funzionalità, come la programmabilità dei pagamenti per la Pubblica Amministrazione. Nicola Branzoli di Banca d'Italia ha ricordato che l'area euro vive una situazione particolare: esiste una sola moneta ma convivono ancora 21 mercati differenti per il trasferimento al dettaglio. Se nei pagamenti all'ingrosso la frammentazione appare superata, nei pagamenti nei punti vendita resta ancora molto lavoro da fare.

La tokenizzazione asset rappresenta la chiave per rendere i mercati istituzionali più efficienti. Automatizzare i flussi e ridurre i costi operativi significa portare benefici diretti alle piccole e medie imprese. Il processo richiede però un'armonizzazione normativa a livello dell'Unione Europea. Senza una visione comune si rischia di creare barriere tecnologiche insormontabili. L'interoperabilità tra sistemi diversi è la sfida tecnica più complessa da affrontare nei prossimi anni. Nessun attore può vincere questa partita da solo. Banche, aziende tecnologiche e autorità di vigilanza devono camminare insieme per costruire un ecosistema solido.





Il ruolo dell'Italia emerge come quello di un possibile armonizzatore nel contesto continentale. La digitalizzazione non è solo una scelta tecnica, ma una necessità politica per garantire la crescita economica. Il settore è uscito definitivamente dalla nicchia per entrare nei palazzi del potere. L'On. Giulio Centemero della Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha lanciato un invito chiaro: lavorare affinché il nostro Paese guidi la costruzione di questa nuova architettura finanziaria. È un impegno che deve coinvolgere Consob, Banca d'Italia e le associazioni di categoria. Il futuro del eCommerce e dei mercati capitali passa da qui.

Le infrastrutture finanziarie di domani sono già in fase di progettazione. Il Rome Policy Forum 2026 ha dimostrato che il confronto tra policy maker e industria è maturo. Trasformare le regole in percorsi operativi è l'obiettivo immediato. In questo contesto, Future Blend si conferma un ponte essenziale tra le esigenze dell'industria e la visione delle istituzioni. La finanza digitale non è un traguardo lontano, ma una realtà che sta già modellando la resilienza e l'innovazione del sistema europeo.



