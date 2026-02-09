L'effetto di Milano Cortina 2026 sulla crescita del settore degli sport invernali in Europa

L'Italia si conferma protagonista assoluta in questo scenario di espansione. Il settore degli sport invernali nel nostro paese ha visto aumentare i volumi d'acquisto del 20% rispetto all'anno precedente. Questo risultato nasce da un mix equilibrato tra flussi interni e arrivi dall'estero. La fedeltà degli sciatori locali resta altissima: circa il 75% degli italiani sceglie le località sciistiche italiane per le proprie vacanze. Chi decide di varcare la frontiera punta principalmente verso la Svizzera, che accoglie oltre il 10% dei viaggiatori in uscita.
I picchi di consumo raccontano storie interessanti. Nella settimana del 23 febbraio 2025 la spesa è esplosa, raggiungendo livelli quattro volte superiori alla media stagionale. Le dinamiche cambiano profondamente in base al profilo del visitatore: i turisti domestici destinano il 20% del budget agli hotel, seguiti da un 10% per la spesa alimentare nei supermercati e un altro 10% per la ristorazione. Per chi arriva dall'estero la struttura ricettiva pesa per il 30% del totale, mentre i servizi legati agli impianti di risalita diventano una voce di spesa primaria.
La tecnologia gioca un ruolo decisivo in questa evoluzione. Stefano M. Stoppani, country manager di Visa Italia, spiega che l'evento di Milano Cortina 2026 rappresenta un volano per l'innovazione digitale: “L'ascesa dell’AI sta aiutando i viaggiatori a personalizzare ogni dettaglio del soggiorno, mentre i pagamenti digitali sicuri semplificano la gestione delle vacanze”. Questa nuova era digitale permette alle imprese di connettersi meglio con un pubblico sempre più esigente.
La presenza di Visa come partner tecnologico dei Giochi Olimpici dura dal 1986. L'obiettivo attuale è la digitalizzazione capillare del territorio montano. Oltre 50 destinazioni nel nord Italia offrono oggi pagamenti contactless, integrando anche i sistemi di trasporto pubblico. Una delle innovazioni più attese è SkiTap26, un braccialetto indossabile presentato nel dicembre 2025. Questo dispositivo permette di pagare e accedere agli impianti di risalita tramite tecnologia RFID con un unico gesto.
Si tratta di un passo fondamentale verso un turismo più fluido e moderno, capace di sostenere la competitività delle località sciistiche italiane nel lungo periodo. Le Olimpiadi non sono solo un traguardo ma il motore di una crescita strutturale che coinvolge l'intero settore degli sport invernali.
Clicca per ingrandire l'immagine
