L'effetto di Milano Cortina 2026 sulla crescita del settore degli sport invernali in Europa

Il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sta già trasformando l'economia della neve in tutto il continente. Non si tratta solo di attesa sportiva: i numeri indicano una spinta concreta alla spesa turistica e all'innovazione tecnologica. Secondo le ultime analisi di Visa Consulting & Analytics (VCA) basate sulla rete VisaNet, la stagione 2024/25 ha visto un balzo in avanti degli acquisti fisici nelle principali destinazioni europee. La crescita non è uniforme ma coinvolge tutti i principali attori del mercato:

- in Austria si registra un incremento del 20%;

- la Francia cresce del 15%;

- Svizzera e Norvegia segnano un progresso del 10%.