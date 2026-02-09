Il trionfo di Sanae Takaichi incendia il Nikkei: cosa cambia per i mercati finanziari giapponesi

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Se si considera l'alleanza con il Japan Innovation Party, la coalizione di governo controlla ora una supermaggioranza di 352 seggi. Questa solidità numerica apre la strada a una stagione di riforme profonde. Il mercato scommette con decisione su una ripresa del Nikkei strutturale, alimentata dalle promesse di Sanae Takaichi riguardanti:

- un incremento significativo della spesa per la difesa;

- nuovi tagli fiscali mirati a stimolare i consumi;

- riforme della governance aziendale per attrarre capitali esteri;

- politiche reflazionarie per sostenere la crescita interna.

Mentre il comparto azionario festeggia, il mercato obbligazionario mostra segnali di tensione dovuti alle attese su un aumento del debito pubblico per finanziare queste manovre. I rendimenti dei JGB a due anni sono balzati all'1,3%, toccando i livelli più alti dal 1996. Lo yen ha mostrato una certa volatilità, ma ha beneficiato di un parziale recupero dopo che le vendite iniziali avevano anticipato il risultato elettorale. Il dollaro è sceso dello 0,3% attestandosi intorno a 156,80 yen, mentre l'euro e il franco svizzero si sono allontanati dai massimi storici toccati nelle prime ore di contrattazione.

Lo scenario nipponico appare in netto contrasto con quanto accade nel Regno Unito, dove il primo ministro Starmer affronta una fase di profonda incertezza. L'addio del suo principale consigliere politico e le ombre del caso Mandelson rendono la gestione del potere estremamente fragile. Questa debolezza istituzionale espone i titoli di stato britannici a improvvisi attacchi speculativi legati alla sostenibilità del debito. Al contrario, gli investimenti in Giappone sembrano oggi poggiare su fondamenta molto più solide, grazie a una leadership che gode di un consenso parlamentare granitico. La stabilità di Tokyo diventa così un porto sicuro in un contesto geopolitico globale caratterizzato da continui scossoni e cambiamenti repentini.

Nel frattempo, negli USA, l'attenzione è rivolta ai ritardi nella pubblicazione dei dati macroeconomici. Questa settimana si preannuncia cruciale, poiché verranno diffusi contemporaneamente i rapporti sui posti di lavoro, le vendite al dettaglio e l'indice CPI.



Un evento più unico che raro che terrà col fiato sospeso gli operatori di Wall Street. Le stime prevedono un aumento modesto di 70.000 occupati, ma le previsioni oscillano tra una contrazione di 10.000 unità e una crescita di 135.000. C'è grande attesa anche per eventuali revisioni al ribasso dei dati dello scorso anno. Poiché i mercati scontano già un taglio dei tassi da parte della FED a giugno, qualsiasi sorpresa positiva nei dati potrebbe generare una reazione violenta e improvvisa sui prezzi degli asset.

In questo clima di attesa per le mosse della banca centrale americana, la calma sembra tornata sui mercati delle criptovalute e delle materie prime preziose. Il Bitcoin si mantiene stabile dopo le recenti oscillazioni, mentre l'argento ha segnato un ulteriore progresso del 3%. La sensazione è che il baricentro dell'interesse globale si stia spostando verso l'estremo oriente, dove la nuova leadership giapponese promette di trasformare il volto economico del paese. La combinazione di riforme fiscali e stabilità governativa potrebbe rendere il Giappone il protagonista assoluto della prossima stagione finanziaria, oscurando le incertezze che ancora gravano sull'Europa e sulle dinamiche del lavoro negli Stati Uniti.



