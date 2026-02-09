Il ritorno del Giappone tra riforme e incognite, il terremoto politico a Londra e la rinascita energetica in Siria

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



La sfida ora è passare dalle parole ai fatti. La premier deve gestire nodi complessi:

- il possibile taglio della tassa sui consumi alimentari;

- la stabilità del valore dello yen;

- la carenza di manodopera straniera richiesta dalle industrie;

- il bilanciamento tra identità culturale e aperture economiche;

- il consolidamento della fiducia nel LDP dopo le recenti crisi.

Mentre a Tokyo si celebra la continuità, a Londra il clima è plumbeo e il governo di Keir Starmer traballa sotto il peso di uno scandalo diplomatico. Le dimissioni di Morgan McSweeney, capo dello staff a Downing Street, hanno scosso le fondamenta del Partito Laburista. Al centro della bufera c'è la nomina di Lord Peter Mandelson come ambasciatore del Regno Unito negli USA. La scelta ha sollevato proteste feroci a causa dei passati legami tra Peter Mandelson e Jeffrey Epstein.

In Medioriente si osserva un movimento inaspettato verso i mercati energetici internazionali: a poco più di un anno dalla fine del regime di Bashar al-Assad, la Siria punta tutto sul greggio per finanziare la ricostruzione. Il nuovo governo di Damasco controlla ora i giacimenti del nord-est e sta attivamente invitando le grandi multinazionali a tornare nel paese. Sebbene le infrastrutture siano devastate da quattordici anni di conflitti, l'interesse è concreto. Le aziende che hanno iniziato a valutare accordi o esplorazioni sono:

- Chevron;

- Shell;

- Total;

- ConocoPhillips;

- imprese locali siriane.





L'obiettivo dichiarato è raggiungere una produzione di 100.000 barili al giorno per coprire il fabbisogno interno. Il percorso è però minato da rischi enormi, come l'instabilità dell'area e la minaccia mai del tutto scomparsa dell'ISIS. In questo scenario la tecnologia gioca un ruolo ambiguo: il dibattito sull'impatto della AI nell'economia mondiale resta acceso. Kevin Warsh sostiene che la AI possa scatenare un boom di produttività senza generare inflazione, ma non tutti sono d'accordo. Molti osservatori ritengono che nel breve periodo la corsa agli investimenti nel settore tecnologico possa aumentare la domanda e spingere i prezzi verso l'alto. L'effetto reale della AI sulla crescita globale sarà visibile solo tra qualche anno, lasciando per ora spazio a dubbi e speculazioni finanziarie. Gli equilibri tra potenze si giocano dunque su tre fronti: la stabilità politica a Tokyo, la credibilità di Londra e le risorse energetiche della Siria, in un mondo dove la strategia economica globale deve fare i conti con una realtà sempre più frammentata.



