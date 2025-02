Ritorno al passato: i classici Clydesdales di Anheuser-Busch InBev conquistano il Super Bowl LIX

Budweiser quest'anno gioca sul sicuro. Tutti amano i Clydesdales.

Il Super Bowl LIX, riproposizione della sfida tra i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs a New Orleans, vedrà un ritorno a temi rassicuranti e familiari. Gli inserzionisti sembrano orientati verso l'umorismo, la presenza di celebrità e un'affettuosa celebrazione dei valori tradizionali americani, in linea con lo spirito culturale del momento. Anche il mondo dell'AI farà il suo ingresso durante l'evento sportivo più seguito dell'anno. Per la prima volta, OpenAI e Perplexity AI cercheranno di sfruttare l'attenzione mediatica per raggiungere milioni di spettatori.

Ci troviamo in un momento di positività e desiderio di intrattenimento. Per inserire il tuo marchio in questo contesto, devi offrire una creatività che risuoni con il pubblico.

Gli spot del Super Bowl vedranno la partecipazione di numerose star. Meg Ryan e Billy Crystal riproporranno la celebre scena del locale newyorkese dal film "Harry ti presento Sally" in una pubblicità per la maionese Hellmann's, con un cameo di Sydney Sweeney di "Euphoria". Willem Dafoe e Catherine O’Hara si sfideranno a pickleball per contendersi una Michelob Ultra. Tra le altre celebrità presenti negli spot da 30 secondi figurano Eugene Levy, Ben Affleck, Matt Damon, Post Malone, Vin Diesel e Kermit the Frog. Si prevede che OpenAI, la società dietro ChatGPT, trasmetterà il suo primo spot durante il Super Bowl, portando la competizione per la supremazia dell'AI nelle case degli americani.

Parallelamente, Perplexity AI organizzerà un concorso a premi con in palio un milione di dollari per chi porrà domande durante la partita. Secondo Greene, le aziende di AI stanno sfruttando la visibilità del Super Bowl per affrontare le preoccupazioni dei consumatori riguardo a questa tecnologia in rapida evoluzione. Stellantis è l'unico produttore automobilistico ad aver annunciato una pubblicità per il Super Bowl, in cui l'attore Glen Powell reinterpreterà in chiave umoristica e machista la favola di "Riccioli d'oro e i tre orsi". Non mancheranno, invece, gli spot di birre e snack, che condivideranno lo schermo con il nuovo arrivato Liquid Death, il marchio di acqua in lattina finanziato da venture capital, che ha acquistato il suo primo spazio pubblicitario per promuovere le sue bevande Killer Cola e Cherry Obituary.



Al momento, lo spot più apprezzato è quello vincitore del concorso "Crash the Super Bowl" di Doritos, che raffigura un'ipotetica invasione aliena.