Meta si prepara ai licenziamenti (non in Italia), ma accelera sulle assunzioni di ingegneri AI

Invece, quelli in più di una dozzina di altri paesi in Europa, Asia e Africa riceveranno le loro notifiche tra l'11 e il 18 febbraio. Un portavoce di Meta ha rifiutato di commentare i post. La società aveva confermato il mese scorso l'intenzione di tagliare circa il 5% dei dipendenti con le "performance più basse", con l'obiettivo di rimpiazzare almeno alcune di queste posizioni. Nella nota di venerdì, Gale ha definito i tagli come "performance terminations". A differenza dei precedenti licenziamenti a livello aziendale, Meta prevede di mantenere aperti i suoi uffici lunedì e non fornirà ulteriori dettagli sulle decisioni prese. In una nota separata, Peng Fan, VP of Engineering for Monetization, ha chiesto ai dipendenti di assistere con un processo di assunzione accelerato per ingegneri specializzati in machine learning e altri ruoli ingegneristici "business critical".

Tale processo si svolgerà tra l'11 febbraio e il 13 marzo. "Grazie per il vostro continuo supporto nell'aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi di assunzione accelerati e ad allinearci meglio con le priorità della nostra azienda per il 2025", ha scritto Fan nel post.