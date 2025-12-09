Wall Street nel limbo: il taglio dei tassi non basta per placare l'ansia sulla politica monetaria FED



Gli operatori sono pronti per il "quasi-Fed day" di mercoledì. Tutti danno per scontato il ribasso, ma il punto cruciale sarà ascoltare le parole del presidente Jerome Powell e analizzare il dot plot, la mappa delle proiezioni per il 2026. Attualmente, le aspettative di mercato indicano un alleggerimento totale di circa 77 punti base entro la fine del 2026. Questo significa che, dopo l'atteso taglio di dicembre, i mercati hanno già prezzato almeno altri due interventi di riduzione. Ci si aspetta in generale un tono cauto, o semi-hawkish, da parte della FED. La cautela percepita suggerisce che la soglia per autorizzare un prossimo taglio tassi interesse sarà elevata. Qualsiasi dichiarazione che possa suonare vagamente più accomodante del previsto rappresenterebbe una vera sorpresa, innescando potenzialmente un’improvvisa ondata di vendite o acquisti sui listini globali. Nonostante le azioni si muovano lateralmente a causa di questa atmosfera nervosa, con i futures europei che indicano un avvio fiacco, gli investitori obbligazionari stanno già adottando misure preventive.



Essi si stanno posizionando per un ciclo di allentamento superficiale. Stanno infatti riducendo l'esposizione sui Treasury a lunga scadenza e spostando i capitali verso scadenze intermedie, alla ricerca di rendimenti più consistenti. A complicare ulteriormente il quadro della politica monetaria FED si aggiunge il fattore successione. Kevin Hassett, consigliere economico della Casa Bianca e tra i principali candidati per succedere a Powell, ha espresso pubblicamente la sua opinione. In un’intervista, Hassett ha sostenuto che la FED dovrebbe continuare a ridurre i tassi di interesse. La maggioranza degli analisti ritiene che se Hassett dovesse essere nominato, manterrebbe una linea dovish

- (accomodante). Nondimeno, l'incertezza regna sovrana tra gli operatori, come evidenziato dalle analisi economiche. In un contesto di scambi laterali, l'attenzione sui titoli tecnologici legati all'AI rimane alta. Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti permetteranno l'esportazione dei processori H200 di Nvidia in Cina, i suoi chip di intelligenza artificiale di seconda migliore qualità.



L'autorizzazione è subordinata al pagamento di una commissione del 25% su tali vendite. A livello internazionale, si sono registrati movimenti su diverse valute e mercati asiatici:

- Il dollaro australiano ha mostrato oscillazioni dopo che la sua banca centrale ha mantenuto i tassi stabili, come previsto;

- Lo yen giapponese è rimasto fermo, sebbene avesse subito un’iniziale debolezza subito dopo la notizia di un forte terremoto che ha colpito il Giappone. Fortunatamente, l'impatto di quest'ultimo evento è risultato limitato, poiché le autorità giapponesi hanno tempestivamente revocato gli allarmi tsunami. L'attesa è dunque tutta concentrata sulla conferenza stampa di Powell, dove verrà definita la traiettoria per contenere la volatilità mercati finanziari e indirizzare la politica monetaria FED.