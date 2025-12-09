La crisi affonda il budget regali: quanto costerà la spesa Natale 2024 e chi paga con un finanziamento



L'inflazione e il caro vita stanno erodendo il potere d'acquisto, obbligando le famiglie a operare scelte difficili in vista delle festività.

Il ricorso al credito per i doni natalizi

È interessante notare come l'esigenza di mantenere le tradizioni natalizie, nonostante la pressione finanziaria, spinga molti consumatori a ricorrere a forme di credito. Nonostante i tagli al budget, una parte consistente dei regali messi sotto l'albero sarà acquistata tramite soluzioni finanziarie. Secondo un'analisi distinta, circa il 18% di tutti i regali di Natale 2024 verrà pagato utilizzando meccanismi di dilazione o prestito.

Si parla di veri e propri finanziamenti prestiti personali, ma anche di formule moderne come il Buy Now Pay Later (BNPL). Questo dato, emerso da una ricerca di mUp Research per Facile.It, evidenzia il ruolo cruciale che questi strumenti finanziari giocano nel sostenere i consumi durante il periodo festivo. Le aziende che operano nel settore eCommerce

- e nella grande distribuzione devono tenere in considerazione questa tendenza di acquisto a rate, ormai consolidata tra i consumatori.





Differenze demografiche e geografiche nei consumi

L'analisi dei budget rivela che non tutti gli italiani affrontano la spesa Natale 2024 allo stesso modo. Esistono significative variazioni a seconda del sesso e dell'età.

Le donne, ad esempio, mostrano un budget medio più alto, attestandosi a 208 euro. Questo è circa il 4% in più rispetto al campione maschile. Ciononostante, la vera sorpresa arriva dalla fascia di popolazione più matura. Gli over 65

- si posizionano come i consumatori più generosi: prevedono di spendere 281 euro a testa, un importo superiore del 37% rispetto alla media nazionale.

Il contesto geografico disegna un quadro altrettanto disomogeneo. Le tendenze acquisti Nord Ovest Italia indicano chiaramente che questa è l'area più propensa alla spesa. I residenti in regioni come la Lombardia, il Piemonte o la Liguria si preparano a spendere il 20% in più rispetto al dato medio nazionale. Al contrario, le regioni del Sud Italia e le Isole presentano il budget pro capite più basso per i regali, fermandosi a 177 euro.





Oltre i regali: il costo di pranzi e cenoni

Il budget regali festività è solo una componente delle uscite natalizie. I costi complessivi stanno lievitando per diverse altre voci di spesa, in particolare quella alimentare. Una delle maggiori preoccupazioni per le famiglie italiane riguarda il costo dei pranzi e dei cenoni di Natale.

Consumerismo No Profit, analizzando i dati ufficiali ISTAT, ha rilevato che tra il 2021 e il 2025 i prezzi dei generi alimentari sono aumentati in media di circa il 25%. Questo impatto è ancora più marcato per alcune categorie essenziali:

- latte, formaggi e uova sono diventati molto più cari;

- pane e cereali hanno subito rincari significativi.

Per le tavole imbandite delle feste, ciò si traduce in un conto inevitabilmente più salato, anche mantenendo lo stesso identico menù degli anni precedenti. Non sono da meno le spese accessorie. Persino il tradizionale addobbo dell’albero di Natale incide sul bilancio. Già lo scorso anno, il settore delle decorazioni e degli ornamenti aveva visto un aumento dei prezzi del 16%, una dinamica che difficilmente mostrerà segnali di miglioramento quest'anno.



