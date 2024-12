Xiaomi SU7 Max: l'auto elettrica del futuro arriva a Milano





L'innovativa berlina full-size di Xiaomi, la SU7 Max, sarà in mostra a Milano dal 15 dicembre al 6 gennaio, offrendo un'anticipazione del futuro della mobilità elettrica e dell'ecosistema connesso "Human x Car x Home". Un'esperienza immersiva nell'innovazione Xiaomi porta per la prima volta in Italia la sua SU7 Max, nel cuore di Milano, in Piazza Duca D'Aosta, all'interno del Villaggio di Natale ‘Senstation Winter’. Dal 15 dicembre al 6 gennaio, i visitatori potranno ammirare da vicino questa berlina full-size elettrica e scoprire l'ecosistema tecnologico di Xiaomi, pensato per integrare persone, auto e abitazioni.

Un'occasione unica per toccare con mano i dispositivi e i prodotti che definiscono la visione di Xiaomi per un futuro smart. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Grandi Stazioni Retail. Xiaomi SU7 Max: prestazioni e sostenibilità La SU7 Max rappresenta l'impegno di Xiaomi verso una mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata. Equipaggiata con motori elettrici di ultima generazione, batterie ad alte prestazioni e sistemi di guida autonoma, questa berlina promette un'esperienza di guida innovativa. L'abitacolo intelligente trasforma l'auto in uno spazio mobile connesso, progettato per migliorare la vita quotidiana. Insomma, non solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio hub tecnologico su quattro ruote. Un'auto che guarda al futuro, per chi vuole vivere il presente al massimo. Michael Feng, General Manager di Xiaomi Italia, sottolinea l'importanza di questa esposizione: un'opportunità per presentare al pubblico italiano la visione "Human x Car x Home", dove l'innovazione tecnologica si fonde con l'esperienza utente, trasformando il modo in cui interagiamo con la tecnologia nella vita di tutti i giorni.

E chissà, forse questo è solo l'inizio di una rivoluzione nel settore automobilistico, guidata dall'innovazione di aziende come Xiaomi.