Webranking 2024: Terna, Poste Italiane, Snam ed Eni si confermano tra le prime quattro posizioni in Europa





L'Italia si distingue con cinque aziende tra le prime dieci in Europa per trasparenza, ma undici si posizionano tra le ultime cento. La 28esima edizione di Webranking evidenzia luci e ombre nella comunicazione delle imprese italiane.

Comunicazione al tempo della CSRD e dell'AI

La Direttiva CSRD, l'intelligenza artificiale (AI) e la crescente domanda di trasparenza rimodellano la comunicazione aziendale. La ricerca di Lundquist e Comprend, analizzando 500 aziende europee, rivela un panorama in continua evoluzione.

Le aziende italiane, pur vantando eccellenze, mostrano un andamento altalenante, con alcune che faticano ad adattarsi alle nuove esigenze degli stakeholder.

Eccellenze italiane e margini di miglioramento

Terna, Poste Italiane, Snam ed Eni si confermano tra le prime quattro posizioni in Europa, seguite da Generali al sesto posto. Mediobanca, Amplifon e Intesa Sanpaolo si posizionano tra le prime trenta. Interpump, Poste Italiane e Nexi registrano i maggiori progressi. Nonostante ciò, il punteggio medio delle aziende italiane è in calo, posizionando il Paese al terzo posto in Europa, dietro a Finlandia e Svezia. Più della metà delle aziende italiane analizzate ha ottenuto un punteggio inferiore a 50 su 100, con ben undici tra le ultime cento in Europa. Questo squilibrio sottolinea l'urgenza per molte imprese di migliorare la propria trasparenza.

Poste Italiane, seconda in Europa, eccelle nelle informazioni per investitori e nella comunicazione su strategia e sostenibilità. Snam, terza e prima nel settore Energy, si distingue per l'identità aziendale e la comunicazione rivolta ai jobseeker. Eni conferma il primato nelle informazioni ESG e nella presentazione delle attività aziendali. Mediobanca nel settore financial services e Intesa Sanpaolo nel settore banking, primeggiano nel panorama italiano.