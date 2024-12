Oggi i mercati globali in attesa delle banche centrali, la Corea del Sud preoccupa





L'attenzione degli investitori è rivolta alle decisioni di politica monetaria che diverse banche centrali annunceranno questa settimana. L'inflazione, le tensioni geopolitiche e i dati economici contrastanti creano un clima di incertezza, influenzando le principali borse mondiali. In Asia, le azioni sudcoreane hanno registrato un calo significativo, mentre i mercati cinesi mostrano segnali di debolezza dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione, che a novembre è scesa dello 0,6%, portando il tasso annuo allo 0,2%. Questo dato sottolinea la necessità di ulteriori stimoli economici da parte di Pechino.

Inflazione e crescita globale

Negli Stati Uniti, i dati sull'occupazione di novembre hanno mostrato una crescita sufficiente a scongiurare il pericolo di una recessione immediata, ma non tale da impedire alla Federal Reserve (Fed) di tagliare i tassi di interesse la prossima settimana. Il prossimo test per la Fed arriverà mercoledì con la pubblicazione del report sui prezzi al consumo, che dovrebbe confermare un'inflazione core al 3,3%. Bruce Kasman, responsabile della ricerca economica presso JPMorgan, prevede una crescita globale verso fine anno, nonostante le difficoltà dell'Eurozona e le crescenti tensioni politiche. Kasman si aspetta che i tassi di interesse in Canada, Eurozona e Svezia scendano al 2% o meno nel prossimo anno, mentre quelli di Stati Uniti e Regno Unito si assesteranno intorno al 4%. I mercati prevedono un taglio di un quarto di punto percentuale nella riunione della Fed del 17-18 dicembre, con una probabilità dell'85%, e altri tre tagli nel corso del prossimo anno.

