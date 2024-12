Mercati finanziari in cautela: tensioni geopolitiche e inflazione Usa in focus





Piazza Affari chiude in negativo, mentre Londra e Parigi registrano guadagni. Nvidia sotto pressione dopo l'annuncio di un'indagine antitrust in Cina.

L'inizio della settimana si presenta all'insegna della prudenza per i mercati finanziari globali. Le tensioni geopolitiche, dalla Siria alla Corea del Sud, mettono in ombra le prospettive di investimento, creando un clima di incertezza. Milano, come Francoforte, chiude la giornata in territorio negativo, registrando rispettivamente un calo dello 0,55% e dello 0,19%.

Londra e Parigi, al contrario, mostrano un andamento positivo, con un aumento dello 0,52% e dello 0,72%.

Movimenti a Piazza Affari e attesa per i dati economici

A Piazza Affari, Banco Bpm si distingue con una performance positiva, sostenuta dall'incremento della quota detenuta da Credit Agricole, ora al 15%. Anima Holding è un altro titolo sotto i riflettori, dopo che la Consob ha comunicato l'aumento della partecipazione di Francesco Gaetano Caltagirone al 5,292%. L'attenzione degli investitori è ora rivolta ai dati sull'inflazione negli Stati Uniti, attesi per mercoledì, e alla riunione della Banca Centrale Europea di giovedì. Questi eventi macroeconomici potrebbero influenzare significativamente l'andamento dei mercati nei prossimi giorni. Ah, non dimentichiamoci di Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, che non verrà rimosso dal suo incarico prima della scadenza del suo mandato nel 2026, secondo quanto dichiarato da Donald Trump in un'intervista.

Gli investitori attendono con ansia ulteriori sviluppi sulla vicenda.