Coppa del Mondo di snowboard cross a Cervinia: spettacolo ai piedi del Cervino (con IlMeteo.it)

Breuil-Cervinia è pronta ad ospitare la gara di apertura della Coppa del Mondo di snowboard cross. L'evento, attesissimo dagli appassionati, si terrà il 14 dicembre, con le qualificazioni il giorno precedente.

Preparativi in corso per la pista "26"

Gli shapers, i veri artisti delle piste, stanno ultimando i dettagli del percorso della "26", la pista che ospiterà la competizione. Curve, salti e paraboliche prendono forma sotto le loro mani esperte, mentre si procede all'installazione delle reti di protezione.

La FIS ha già ispezionato il pendio, fornendo le ultime indicazioni per garantire la sicurezza e lo spettacolo. Le squadre nazionali arriveranno il 10 dicembre e avranno a disposizione alcuni giorni per testare la pista prima della gara. Un'occasione unica per gli atleti di familiarizzare con il percorso e per gli spettatori di ammirare da vicino i campioni di questa disciplina.

Un evento per tutti: incontri con gli atleti e dj set

Oltre alla competizione sportiva, sono previsti diversi momenti di intrattenimento per il pubblico. Venerdì 13 dicembre, i fan potranno incontrare i loro beniamini durante la consegna dei pettorali in piazza della chiesa. La serata proseguirà con il dj set di Radio m2o, partner dell'evento, che animerà la vigilia della gara. Un'opportunità per vivere l'atmosfera della Coppa del Mondo anche fuori dalla pista, e diciamocelo, chi non ama un po' di musica?

