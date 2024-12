Cina: svolta economica nel 2025? Politica fiscale proattiva e monetaria più flessibile





Pechino annuncia una politica fiscale più proattiva e una politica monetaria più flessibile, segnando un cambio di rotta significativo.

Verso una nuova era economica?

La Cina si prepara a un importante cambio di rotta nella sua politica economica. Il Politburo, l'organo decisionale del Partito Comunista Cinese, guidato dal presidente Xi Jinping, ha annunciato l'intenzione di adottare una politica fiscale più proattiva e una politica monetaria "moderatamente flessibile" a partire dal 2025.

Questo annuncio, che segue una riunione dedicata all'analisi della situazione economica e alla pianificazione per il prossimo anno, rappresenta il più grande cambiamento di questo tipo negli ultimi 14 anni. Cosa significa in pratica? Che la Cina potrebbe allentare la presa sulla sua economia, stimolando la crescita attraverso investimenti pubblici e una maggiore disponibilità di credito. Un segnale forte, in un momento di rallentamento economico globale. Ma come sempre, l'imprevedibilità è di casa, in questi tempi incerti.

Focus sulla domanda interna

La strategia del governo cinese sembra concentrarsi sul rafforzamento della domanda interna. Il Politburo ha infatti sottolineato l'importanza di "aumentare vigorosamente i consumi". L'obiettivo è chiaro: spingere i cittadini cinesi a spendere di più, compensando così la debolezza della domanda estera. Questa spinta ai consumi potrebbe tradursi in incentivi e politiche mirate a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie.

Questa scelta potrebbe essere dettata dalla necessità di affrontare le crescenti sfide economiche, sia interne che esterne. Da un lato, la Cina deve fare i conti con un rallentamento della crescita, dall'altro deve gestire le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e l'incertezza legata alla pandemia. La svolta annunciata dal Politburo potrebbe quindi rappresentare un tentativo di dare nuova linfa all'economia cinese e di consolidare la sua posizione di potenza globale. Resta da vedere come queste misure si tradurranno in azioni concrete e quale sarà il loro impatto sull'economia mondiale.