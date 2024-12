Boox Note Max: il tablet business da 13,3 pollici arriva in Italia





Onyx lancia in Italia il suo nuovo Boox Note Max, un tablet con schermo e-ink da 13,3 pollici pensato per i professionisti. Con uno spessore di soli 4,6 mm, offre un'esperienza d'uso simile a un tablet tradizionale, ma con la comodità della lettura su carta. Perfetto per Natale, è già disponibile all'acquisto.

Un gigante tascabile per i professionisti

Boox Note Max si distingue per le sue dimensioni generose, grazie allo schermo E Ink Carta 1300 da 13,3 pollici. Questo display, in formato A4, è ideale per visualizzare documenti complessi, PDF di grandi dimensioni e ricerche accademiche.

La tecnologia Carta 1300 offre una maggiore nitidezza del testo rispetto alla precedente Carta 1200, riducendo l'affaticamento degli occhi. L'alta risoluzione (300 pixel per pollice) e la possibilità di disattivare la luce frontale contribuiscono ulteriormente a un'esperienza di lettura più confortevole. Insomma, un vero e proprio gigante, per chi ha bisogno di leggere tanto o visualizzare documenti complessi, in formato tascabile.

Produttività e multitasking

La funzionalità split screen permette di dividere lo schermo in due zone, consentendo di lavorare su due documenti o applicazioni contemporaneamente. Questo rende Boox Note Max uno strumento versatile per il multitasking. Il processore octa-core da 2,8 GHz, supportato da 6 GB di RAM, garantisce la fluidità necessaria per gestire anche i file più impegnativi e le annotazioni sui PDF, che lo rendono una risorsa fondamentale per chi lavora con documenti tecnici o ricerche dettagliate.

