Black friday da record a Scalo Milano: fatturato in crescita del 27%





Scalo Milano Outlet & More registra un Black Friday eccezionale, con un boom di vendite e visitatori. Il centro commerciale, a pochi minuti da Milano, ha raggiunto il suo record d'incassi dall'apertura, confermando l'attrattiva del format outlet.

Un black friday all'insegna del successo

Il Black Friday 2024 ha portato a Scalo Milano Outlet & More risultati straordinari. Dal 22 novembre al 2 dicembre, il fatturato è cresciuto del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quasi 200.000 visitatori hanno affollato i quattro piani del centro, con un aumento del 19%.

Anche la spesa media a persona è aumentata, dell'8%, segno di una maggiore propensione all'acquisto. Questi dati positivi si inseriscono in un anno di crescita per Scalo Milano, che prevede di chiudere il 2024 con un incremento del fatturato del 7% rispetto al 2023. In un contesto economico incerto, dove i consumatori cercano il giusto equilibrio tra qualità e risparmio, la formula outlet sembra essere vincente. Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More, commenta con soddisfazione questi risultati, sottolineando come il centro offra un'esperienza di shopping completa grazie alla varietà di brand e servizi. Lardera evidenzia anche la capacità dell'outlet di rispondere alle esigenze di un consumatore attento al budget, ma senza rinunciare alla qualità. E i numeri danno ragione a questa strategia.

I settori più performanti

Tutti i settori merceologici di Scalo Milano hanno beneficiato del Black Friday.

businesscommunity.it/blog/images/09Dic2024Black_friday_da_record_a_Scalo_Milano_fatturato_in_crescita_del_27' width='300' alt='Black friday da record a Scalo Milano: fatturato in crescita del 27%'>

Clicca per ingrandire l'immagine