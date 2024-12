Anima Holding: crescita record e redditività in aumento





Anima Holding, tra i principali player del risparmio gestito in Italia, continua la sua corsa verso nuovi traguardi. La società ha registrato una performance eccezionale, con una crescita significativa dei patrimoni e una redditività in netto miglioramento.

Risultati finanziari da record

I dati parlano chiaro: la raccolta di risparmio gestito, escluse le deleghe assicurative ramo I, ha superato i 3 milioni di euro. Le masse totali in gestione hanno raggiunto la cifra record di 205,2 miliardi di euro, che diventano 206,2 miliardi includendo le masse amministrate. Questo successo, davvero notevole, conferma la solidità del gruppo e la fiducia che gli investitori ripongono in Anima Holding.

E cosa non di poco conto, come ha sottolineato l'amministratore delegato Alessandro Melzi d’Eril, la redditività ha raggiunto livelli più alti rispetto al passato, un segnale incoraggiante per il futuro dell'azienda.

Forza del retail e crescita diversificata

Anima SGR, la società di gestione del risparmio del gruppo, ha registrato forti afflussi nel segmento retail, dimostrando la capacità di attrarre la clientela privata. I deflussi tecnici, di scarso impatto economico, non hanno intaccato la crescita complessiva. Parallelamente, il segmento che comprende Anima Alternative, Castello SGR e Kairos, si è distinto con una raccolta netta superiore al miliardo di euro dall'inizio dell'anno. Questa diversificazione delle attività contribuisce alla stabilità e alla resilienza del gruppo, permettendo di sfruttare le opportunità offerte dai diversi mercati.

Anima Holding guarda al futuro con ambizione e fiducia, forte dei risultati ottenuti e della capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato.