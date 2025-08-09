La corsa inattesa di Wall Street: cosa bolle sotto l'inflazione che preoccupa gli investitori



Questi numeri indicano un clima di fiducia, specialmente nel settore tecnologico, ma un'attenta analisi delle tendenze economiche in arrivo sarà il banco di prova per l'attuale euforia. Uno dei principali elementi da monitorare è, senza dubbio, l'inflazione. La prossima settimana, il rapporto mensile sull'indice dei prezzi al consumo statunitense (IPC) verrà pubblicato martedì e potrebbe ridefinire le aspettative degli investitori. Alcuni osservatori suggeriscono che, qualora i dati non fossero rassicuranti, i mercati azionari potrebbero affrontare una correzione, mettendo fine a questa fase di ottimismo. La crescita degli utili aziendali continua a sostenere le quotazioni. L'analisi sui risultati di oltre 450 società dell'S&P 500 rivela una stima di crescita degli utili per il secondo trimestre del 13,2%, un notevole miglioramento rispetto al 5,8% registrato al primo luglio, secondo i dati forniti da LSEG. Tra le aziende che hanno brillato spicca Expedia, le cui azioni sono salite del 4,1% dopo aver alzato le previsioni annuali per la crescita delle prenotazioni lorde e dei ricavi, un segnale della ripresa nel settore dei viaggi.



Nel frattempo, gli investitori mantengono un occhio attento alle relazioni commerciali tra gli USA e l'India. Nuova Delhi ha infatti messo in discussione l'acquisto di armi e aerei statunitensi, una decisione che segue l'aumento delle tariffe doganali del 50% sulle esportazioni indiane imposto dall'ex presidente Trump questa settimana. Questo scenario geopolitico aggiunge un ulteriore strato di complessità al quadro generale, influenzando le dinamiche di mercato. Guardando la composizione degli scambi, sulla NYSE le emissioni in rialzo hanno superato quelle in ribasso con un rapporto di 1,37 a 1. Sono stati registrati ben 272 nuovi massimi e 88 nuovi minimi. Sul Nasdaq, invece, 2.442 titoli sono saliti e 2.157 sono scesi, con un rapporto di 1,13 a 1 a favore dei rialzi. Il volume di scambi complessivo sulle borse statunitensi ha raggiunto i 16,18 miliardi di azioni, leggermente inferiore alla media degli ultimi 20 giorni di negoziazione, che si attestava a 18,27 miliardi. La vitalità del mercato resta evidente, ma la prudenza è d'obbligo di fronte agli imminenti test economici.



