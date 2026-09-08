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08/09/2026

UniCredit incassa il sì della BCE sul capitale: la mossa di Piazza Affari che cambia i conti

La Banca centrale europea ha dato il via libera a UniCredit per l'utilizzo del cosiddetto Danish Compromise. Questa decisione permette all'istituto di cambiare il modo in cui calcola i propri coefficienti patrimoniali banche a livello consolidato. Si tratta di un'autorizzazione che avrà effetti concreti a partire dai risultati del terzo trimestre 2026. In sostanza le partecipazioni nel settore assicurativo non verranno più sottratte direttamente dal patrimonio ma saranno pesate in base al rischio.