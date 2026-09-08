Poste Italiane rilancia su Telecom Italia e punta al delisting a Piazza Affari



La strategia è chiara: prendere tutto. Sembra quasi che i vertici di Telecom Italia abbiano trovato improvvisamente irresistibile l'offerta proprio ora che il piatto si è fatto più ricco, visto che l'amministratore delegato Pietro Labriola e il management hanno già aderito.

La vera sterzata non riguarda però solo il denaro. Poste Italiane ha rimosso il vincolo della soglia minima del 66,67% dei diritti di voto che finora rappresentava una condizione per la validità dell'operazione. Questo significa che il gruppo procederà all'acquisto di qualsiasi quantitativo di azioni venga conferito, indipendentemente dalla percentuale finale raggiunta. L'obiettivo dichiarato resta quello di ottenere il controllo totale per arrivare al delisting Telecom Italia dal listino di Milano. Se tutti gli azionisti dovessero accettare, l'esborso complessivo toccherebbe gli 11,3 miliardi di euro. Di questa cifra, oltre 3,3 miliardi sarebbero versati in contanti.

Per sostenere un'operazione di questa portata, la società ha già blindato le coperture finanziarie necessarie.











Il sostegno arriva da giganti del credito come Bnp Paribas e Mediobanca, che garantiranno un finanziamento aggiuntivo fino a 512 milioni di euro. Nonostante l'impegno economico sia rilevante, la solidità del bilancio non sembra in discussione. La leva finanziaria dovrebbe infatti attestarsi a 1,5 volte il margine operativo lordo previsto per il 2026. La politica di distribuzione delle cedole agli azionisti resterà invariata. Si tratta di un'architettura finanziaria studiata per non destabilizzare la fiducia degli investitori istituzionali che guardano con interesse a questa offerta pubblica acquisto TIM.

I tempi per decidere sono stretti, ma c'è ancora una piccola finestra. Il calendario prevede infatti una riapertura dei termini per chi non ha ancora consegnato i titoli:

- la scadenza iniziale è fissata per l'11 settembre;

- la nuova finestra di adesione aprirà dal 21 al 25 settembre;

- il corrispettivo finale rimane bloccato a 1,97 euro più le azioni;

- il finanziamento bancario copre fino a 512 milioni di euro;

- il valore complessivo teorico dell'operazione è di 11,3 miliardi di euro.





Le prospettive per il mercato e il delisting

Il mercato finanziario italiano si prepara a salutare uno dei suoi nomi storici. L'operazione condotta da Poste Italiane non è solo una questione di cifre, ma un riassetto industriale che coinvolge i servizi di rete nel nostro Paese. Non ci saranno ulteriori rilanci. Il management è stato categorico: questa è l'ultima offerta disponibile. Eppure, la rinuncia alla soglia minima indica una determinazione feroce nel voler integrare Telecom Italia nel perimetro del gruppo, forse per evitare lungaggini burocratiche o battaglie in assemblea. La scommessa è alta.

Chi opera nel settore B2B e segue le dinamiche di Piazza Affari sa bene che una mossa del genere cambia le regole del gioco. Se il delisting Telecom Italia andrà in porto come previsto, la società uscirà dai radar quotidiani della borsa per entrare in una fase di trasformazione interna sotto l'ala di un colosso che ormai spazia dai servizi postali alla finanza, fino alla telefonia.



Resta da capire come reagiranno i piccoli risparmiatori, ma con il via libera dei vertici di Telecom Italia, la strada sembra ormai tracciata verso una conclusione rapida e senza troppi scossoni.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 08/09/2026



