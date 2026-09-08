Perchè Wall Street male dopo il Labor Day e cosa rischia il settore software



La pioggia di vendite ha colpito otto comparti su undici tra quelli che compongono il listino principale. La salute ha guidato la ritirata perdendo il 2,55%, seguita dai finanziari a meno 1,43%. In questo contesto di incertezza, i movimenti sono stati netti:

- il VIX è risalito a quota 15,25;

- il Russell 2000 ha ceduto lo 0,14% fermandosi a 2.971,52 punti;

- l'energia ha guadagnato l'1% grazie alla spinta del greggio.

Il caso più eclatante della giornata riguarda Amgen, sprofondata del 10% fino a toccare i 394 dollari. La miccia è stata il fallimento di un test clinico di Novartis su un farmaco sperimentale per il colesterolo, evento che ha trascinato giù tutto il settore. Eli Lilly ha perso il 2% e la stessa Novartis è affondata del 14% a causa di un secondo stop su un medicinale per le malattie muscolari. Essendo Amgen la quarta componente per peso del Dow Jones, il suo scivolone ha pesato come un macigno sull'intero indice.











C'è poi il capitolo della volatilità del settore tech. Le nuove frontiere dell'AI iniziano a spaventare i giganti del software applicativo, poichè cresce il timore che l'automazione avanzata possa erodere i margini di profitto storici. Il lancio di GPT-6 Astra da parte di OpenAI ha alimentato i dubbi sulla tenuta delle piattaforme verticali. I risultati si sono visti subito sui monitor dei trader:

- Salesforce ha perso il 4,5%;

- ServiceNow ha lasciato sul terreno il 5%;

- Intuit è arretrata di circa il 4%;

- l'indice software del S&P 500 ha perso l'1,4%.

In controtendenza Nvidia e Intel hanno beneficiato di uno spostamento dei capitali verso l'hardware. I chipmaker restano i preferiti in questa fase di rotazione settoriale. Anche il comparto energetico ha mostrato i muscoli, con il petrolio WTI volato a 92 dollari al barile per via delle tensioni geopolitiche nello stretto di Hormuz.



Marathon Petroleum e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo, mentre Bloom Energy ha festeggiato un balzo del 12% per l'ingresso imminente nel S&P 500. Pure Caterpillar è riuscita a restare a galla con un guadagno vicino all'1%.

Il quadro macroeconomico resta incerto e influenza pesantemente le scelte degli investitori. I dati sull'occupazione negli USA sono stati più robusti del previsto, complicando i piani della Federal Reserve per la riunione di settembre. C'è chi scommette ancora su un possibile aumento del costo del denaro, eppure la cautela domina le sale operative. Domani i riflettori si sposteranno sui dati CPI e sull'inizio della stagione delle trimestrali. Sarà quel momento a dirci se siamo di fronte a una pausa fisiologica o a un cambio di rotta più profondo dei mercati finanziari USA. Al momento, la sensazione è che la tecnologia stia vivendo una fase di ripensamento forzato. Le aziende devono capire come integrare le novità senza distruggere i propri modelli di business.



Non è una sfida semplice, nondimeno è l'unica strada percorribile per sopravvivere in un mercato che non perdona i ritardi.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 08/09/2026



